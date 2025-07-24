У США до 18 років тюрми засудили бортпровідника, який таємно знімав дівчат у туалеті літака

Засуджений проведе у тюрмі понад 18 років

Колишнього бортпровідника American Airlines Естеса Картера Томпсона засудили до понад 18 років позбавлення волі за те, що той таємно знімав дівчат, зокрема й неповнолітніх, в туалеті на борту літака.

Після відбуття терміну ув’язнення за ним ще п’ять років спостерігатиме поліція, пише CNN.

За даними слідства, Естес прикріпив свій мобільний телефон до кришки унітаза літака для таємного знімання молодих дівчат.

Томпсона заарештували в січні 2024 року після того, як під час рейсу 14-річна дівчина помітила пристрій для прихованої зйомки. Йому пред'явили звинувачення у спробі сексуальної експлуатації дітей і зберіганні дитячої порнографії.

Суддя окружного суду Бостона Джулія Кобік назвала дії Естеса "жахливими", наголосивши, що вони призвели до "втрати дитячої невинності".

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Засуджений вибачився у суді, сказавши, що його дії були "егоїстичними, збоченими і неправильними".

Представники поліції стверджують, що Томпсон зберігав записи ще чотирьох дівчаток віком від 7 до 14 років. Ці відео були зроблені в туалетах літаків протягом дев'яти місяців.

У меморандумі про вирок, поданому до суду, прокурори уряду США заявили, що Томпсон "позбавив п'ятьох молодих дівчаток невинності та віри в добро світу і людей, яких вони зустрінуть, замість цього залишивши їх зі страхом, недовірою, невпевненістю та смутком".

Естес відбуватиме покарання у в'язниці у Північній Кароліні. За словами його адвокатів, чоловік намір пройти спеціальне лікування для сексуальних злочинців.

Раніше у Львові судили чоловіка, який приховано знімав на відео статевий акт зі своєю дівчиною.