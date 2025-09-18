Вдавали з себе студентів: у Києві викрили схему незаконного вʼїзду іноземців до України

Організатор схеми – 26-річний громадянин Пакистану, який є студентом українського медичного університету

У Києві викрили схему нелегального переправлення іноземців до України – вони перетинали кордон нібито як студенти українських вишів, хоча насправді навчатися не збиралися.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Організатором схеми виявився 26-річний громадянин Пакистану, який перебуває в Україні на законних підставах – як студент медичного університету.

За даними слідства, через Telegram-канал він знаходив іноземців, охочих потрапити в Україну. Для них чоловік виготовляв фіктивні запрошення на навчання від українських вишів – документ, що допомагає підтвердити мету поїздки на кордоні.

Завдяки цьому іноземці могли легально залишатися в країні, а згодом легше виїжджати до країн Західної Європи.

Одне з таких запрошень він підготував для громадянина Єгипту. За свої послуги він отримав 2 тисячі доларів США на банківську картку та ще 100 доларів готівкою.

Дії затриманого кваліфіковано за частиною 3 статті 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб з корисливих мотивів. Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших причетних до роботи каналу незаконного в’їзду іноземців.

