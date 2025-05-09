На Тернопільщині чоловік отримав підозру за зберігання дитячого порно: йому загрожує до 6 років ув’язнення

На Тернопільщині поліція оголосила про підозру 43-річному чоловіку, у якого знайшли понад 300 відеороликів порнографічного характеру за участю дітей.

Йому загрожує до шести років тюрми, повідомляють правоохоронці області.

За даними силовиків, заборонену продукцію в підозрюваного виявили ще наприкінці жовтня 2024 року під час обшуку.

"У ході слідства з'ясувалося, що матеріали порнографічного характеру кременчанин почав збирати ще з 2021 року.

Згідно з висновками судової мистецтвознавчої експертизи, все відео належить до дитячої порнографії", – розповіли правоохоронці.

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Чоловік зізнався у скоєному. Йому оголосили про підозру за частиною 1 статті 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та зберігання дитячої порнографії без мети збуту) Кримінального Кодексу України.

Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Нагадаємо, на початку 2025 року правоохоронці на Житомирщині викрили 57-річного чоловіка, який примушував дитину зніматися в порно.