На Тернопільщині чоловік отримав підозру за зберігання дитячого порно: йому загрожує до 6 років ув’язнення
На Тернопільщині поліція оголосила про підозру 43-річному чоловіку, у якого знайшли понад 300 відеороликів порнографічного характеру за участю дітей.
Йому загрожує до шести років тюрми, повідомляють правоохоронці області.
За даними силовиків, заборонену продукцію в підозрюваного виявили ще наприкінці жовтня 2024 року під час обшуку.
"У ході слідства з'ясувалося, що матеріали порнографічного характеру кременчанин почав збирати ще з 2021 року.
Згідно з висновками судової мистецтвознавчої експертизи, все відео належить до дитячої порнографії", – розповіли правоохоронці.
Чоловік зізнався у скоєному. Йому оголосили про підозру за частиною 1 статті 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та зберігання дитячої порнографії без мети збуту) Кримінального Кодексу України.
Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.
Нагадаємо, на початку 2025 року правоохоронці на Житомирщині викрили 57-річного чоловіка, який примушував дитину зніматися в порно.