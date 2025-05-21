Працівникам дитсадків збільшили відпустку до 56 днів: хто на неї може претендувати

З 18 лютого 2025 року всі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти мають однакову за тривалістю обов'язкову оплачувану щорічну відпустку – 56 календарних днів.

У Міністерстві освіти і науки України пояснили, хто може скористатися цим правом і як це зробити.

Право на щорічну відпустку тривалістю 56 днів мають керівні, педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники, зокрема:

директори;

завідувачі;

вихователі;

вихователі-методисти;

інструктори з фізкультури;

практичні психологи

логопеди;

соціальні педагоги.

У МОН зауважили, що право на щорічну відпустку тривалістю 56 днів, яка припадає на літній період, мають усі працівники незалежно від того, коли їх прийняли на роботу.

Там пояснили, що нові правила почали діяти 18 лютого – якщо працівник пішов у відпустку раніше, то її тривалість залишається такою, як була до впровадження змін.

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Якщо відпустку надають після 18 лютого, то вона не може мати іншу тривалість, ніж 56 днів, додали у відомстві.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Кабмін встановив єдину тривалість відпустки, яка раніше відрізнялася тривалістю для різних працівників.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий пояснив зміни тим, що вони будуть справедливими для працівників дитсадків та сприятимуть покращенню їхніх умов праці.