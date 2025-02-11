Лісовий: Усі педагоги дошкільних закладів матимуть однакову тривалість відпустки

В Україні встановили єдину тривалість обов'язкової щорічної оплачуваної відпустки для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Відповідне рішення ухвалили в Кабінеті міністрів, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Відтак уряд уніфікував терміни відпустки для працівників дошкілля, яка становитиме 56 днів.

"Така норма є справедливою для всіх працівників закладів дошкільної освіти і сприяє поліпшенню їхніх умов праці", – вважає міністр освіти і науки.

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Зміни стосуються:

директорів;

завідувачів;

вихователів-методистів;

інструкторів з фізкультури;

практичних психологів;

соціальних педагогів.

Також уряд змінив Перелік педагогічних посад, який доповнили позиціями директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистента викладача, асистента виробничого навчання.

Раніше МОН запровадило додаткові виплати для педагогічних працівників у 2025 році. Щоправда, надбавки стосуються лише працівників закладів середньої освіти. Причиною цього називають те, що фінансування дитячих садків здійснюють не централізовано, а коштом місцевих бюджетів.