Лісовий: Усі педагоги дошкільних закладів матимуть однакову тривалість відпустки
В Україні встановили єдину тривалість обов'язкової щорічної оплачуваної відпустки для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.
Відповідне рішення ухвалили в Кабінеті міністрів, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Відтак уряд уніфікував терміни відпустки для працівників дошкілля, яка становитиме 56 днів.
"Така норма є справедливою для всіх працівників закладів дошкільної освіти і сприяє поліпшенню їхніх умов праці", – вважає міністр освіти і науки.
Зміни стосуються:
- директорів;
- завідувачів;
- вихователів-методистів;
- інструкторів з фізкультури;
- практичних психологів;
- соціальних педагогів.
Також уряд змінив Перелік педагогічних посад, який доповнили позиціями директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистента викладача, асистента виробничого навчання.
Раніше МОН запровадило додаткові виплати для педагогічних працівників у 2025 році. Щоправда, надбавки стосуються лише працівників закладів середньої освіти. Причиною цього називають те, що фінансування дитячих садків здійснюють не централізовано, а коштом місцевих бюджетів.