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Лісовий: Усі педагоги дошкільних закладів матимуть однакову тривалість відпустки

Анна Коваленко — 11 лютого, 17:17
Лісовий: Усі педагоги дошкільних закладів матимуть однакову тривалість відпустки
Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти матимуть 56 днів щорічної відпустки
Фото: Vadym Buinov/Getty Images

В Україні встановили єдину тривалість обов'язкової щорічної оплачуваної відпустки для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Відповідне рішення ухвалили в Кабінеті міністрів, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Відтак уряд уніфікував терміни відпустки для працівників дошкілля, яка становитиме 56 днів.

"Така норма є справедливою для всіх працівників закладів дошкільної освіти і сприяє поліпшенню їхніх умов праці", – вважає міністр освіти і науки.

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Зміни стосуються:

  • директорів;
  • завідувачів;
  • вихователів-методистів;
  • інструкторів з фізкультури;
  • практичних психологів;
  • соціальних педагогів.
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Також уряд змінив Перелік педагогічних посад, який доповнили позиціями директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистента викладача, асистента виробничого навчання.

Раніше МОН запровадило додаткові виплати для педагогічних працівників у 2025 році. Щоправда, надбавки стосуються лише працівників закладів середньої освіти. Причиною цього називають те, що фінансування дитячих садків здійснюють не централізовано, а коштом місцевих бюджетів.

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