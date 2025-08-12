Вступ взимку і збільшення стипендій: Зеленський доручив Кабміну покращити умови для абітурієнтів
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити умову вступу до українських закладів вищої освіти. Зокрема, впровадити зимову вступну кампанію.
Про це президент заявив під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форму, відео якого опублікував телеканал "Ми-Україна".
Зокрема Зеленський пропонує запровадити додатковий період вступу взимку, аби абітурієнти, який не вдалося отримати місце в бажаному виші під час літньої кампанії, не чекали наступного року.
"Ще були інші пропозиції. Всі треба максимально уважно переглянути і дати належні відповіді. Ми домовилися про тиждень-десять днів", – заявив президент.
Крім того, Зеленський повідомив про домовленість з прем’єр-міністеркою та міністром фінансів опрацювати питання підвищення стипендій для "абсолютно всіх студентів", інформує "Цензор. НЕТ"
Нагадаємо, в Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. Цьогоріч понад 65 тисяч абітурієнтів отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Найбільшим конкурс був на галузі економіки, менеджменту, маркетингу, готельно-ресторанної справи та публічного управління.
Ще понад 110 тисяч вступників отримали рекомендації на зарахування на контрактну форму навчання.
У 2025 році найвищі прохідні бали на бюджет були для політології, міжнародних відносин, журналістики та права.
При цьому найпопулярнішими спеціальностями серед вступників на магістратуру були педагогіка, управління та адміністрування, а також інформаційні технології.