Подовжили терміни: президент підписав закон про зміни щодо військового обліку 17-річних хлопців

Зеленський підписав закон про зміни у військовому обліку 17-річних юнаків і жінок

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни щодо взяття на облік 17-річних хлопців та жінок.

Про це йдеться у картці законопроєкту, розміщеній на сайті Верховної Ради.

Закон №4197-IХ передбачає, що кожного року з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, мають стати на облік призовників. Відомості про них внесуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Стати на облік можна через електронний кабінет або безпосередньо у ТЦК.

Якщо не стати на облік вчасно, потім зробити це можна буде лише через ТЦК.

Раніше терміни для взяття на облік 17-річних юнаків були коротшими – це потрібно було зробити протягом січня-березня.

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Також на облік добровільно братимуть жінок, які придатні до військової служби та мають намір пройти базову військову підготовку. Раніше цього не передбачалося.





Крім того, перед початком занять базової підготовки громадян відправлятимуть на медичний огляд.

Нагадаємо, у грудні 2024 року президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо перегляду умов бронювання медиків та цифровізацію ВЛК.