Хто може знятися з військового обліку, і як це зробити?

У 25 років чоловіки стають на облік військовозобов'язаних

Коли чоловіку виповнюється 17 років, він повинен стати на військовий облік. До 25 років громадяни перебувають на обліку призовників, після 25 – стають на облік військовозобов'язаних і підлягають мобілізації.

"УП. Життя" пояснює, у яких випадках чоловіків можуть зняти або виключити з обліку, і як відрізняються ці поняття.

"Знятий з військового обліку"

Зняття з військового обліку завжди тимчасове, і люди з цим статусом не припиняють бути призовниками чи військовозобов'язаними. Обов'язкова умова – після зняття з обліку в одному органі, потрібно стати на нього в іншому, або ж перейти на інший вид обліку.

Тож такі чоловіки як і раніше, повинні оновлювати облікові дані, за потреби проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) та повідомляти територіальні центри комплектування (ТЦК та СП) про нове місце проживання.

Призовники знімаються з військового обліку, якщо:

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досягли 25-річного віку;

пройшли базову військову підготовку;

їх звільнили від проходження базової військової підготовки через непридатність за станом здоров’я;

переїхали в іншу місцевість (область, район, громаду) і для цього потрібно стати на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

їх прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

отримали звання рядового, сержантського, офіцерського складу після закінчення закладів освіти;

їх направили на альтернативну (невійськову) службу;

їх направили до установ виконання покарань (ув'язнили).

Військовозобов'язаних знімають з обліку у таких випадках:

якщо переїхали в іншу місцевість (область, район, громаду);

якщо призвали чи прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

якщо зарахували до військового оперативного резерву;

якщо прийняли на службу до правоохоронних органів, органів цивільного захисту;

якщо направили до установ виконання покарань (ув'язнили);

в інших випадках – за рішенням Міністерства оборони, Служби безпеки, розвідувальних органів.

Для того, щоб знятися з військового обліку, потрібно особисто звернутися до ТЦК та СП і принести з собою такі документи:

1) письмову заяву, де будуть вказані підстави для зняття з обліку;

2) паспорт;

3) військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, приписне посвідчення);

4) документи, які будуть підтверджувати підстави, вказані у заяві.

Військовозобов’язаний чи призовник вважається знятим з обліку, коли йому поставлять відповідну відмітку у військово-обліковому документі.

Упродовж семи днів після зняття він повинен знову стати на облік, але, до прикладу, вже у ТЦК та СП іншого району чи області або ж через консульство України в іноземній державі. Звернутися до органу дозволяють не раніше ніж за три дні до того, як військовозобов'язаний чи призовник поїде з місця, де проживає.

Зазначимо, що під час воєнного стану змінювати місце проживання можна лише повідомивши про це ТЦК.

Протягом семи днів після зняття з обліку потрібно знову стати на нього в іншому органі lireshetnik09/depositphotos

Якщо військовозобов’язаного беруть на службу до Національної поліції, органів цивільного захисту, Державну службу спецзв’язку, він повинен стати на облік у цих органах.

Коли чоловік досягає 25 років, має знятися з обліку призовників і стати на облік військовозобов'язаних. Якщо ж чоловік вступає до військового закладу освіти, то після зняття з обліку отримує статус військовослужбовця.

За порушення цих правил закон передбачає покарання – штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

"Виключений з військового обліку"

Виключений з військового обліку втрачає статус призовника чи військовозобов’язаного. Ця опція постійна, і ставати на військовий облік після виключення не потрібно.

Відповідно, такі чоловіки не мусять оновлювати облікові дані, проходити військово-лікарську комісію, їм не зможуть вручити повістку і призвати на службу під час мобілізації. Вони також мають право перетинати державний кордон у період дії воєнного стану.

Виключаються з обліку такі призовники та військовозобов'язані:

мобілізовані чи прийняті на військову службу;

визнані непридатними до служби за станом здоров'я за висновком ВЛК;

ті, хто досяг граничного віку перебування в запасі;

позбавлені волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

ті, хто припинив громадянство України;

зниклі безвісти або ті, хто помер.

Якщо у людини є підстава для виключення і потреба самій звернутися до ТЦК та СП, вона повинна зʼявитися туди з такими документами:

1) письмовою заявою, де будуть вказані підстави для виключення з обліку;

2) паспортом;

3) військово-обліковим документом (військовим квитком, тимчасовим посвідченням, приписним посвідченням);

4) документами, які будуть підтверджувати підстави, вказані у заяві.

У виключених з військового обліку не забирають військово-обліковий документ, а лише ставлять у ньому відповідну відмітку.

Відомості про виключення також вносять до електронного реєстру військовозобов’язаних, призовників та резервістів "Оберіг".