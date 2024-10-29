Уряд затвердив порядок забезпечення військових: тепер враховуватимуть і потреби жінок
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців з урахуванням потреб жінок і чоловіків.
Про це у своєму Telegram повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Документ передбачає заборону дискримінації військовослужбовців у сфері речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення.
Крім того, у ньому прописані основні принципи забезпечення військових усім необхідним для несення військової служби. Зокрема йдеться про речове, медичне, психологічне та соціальне забезпечення обох статей.
Жінок у війську забезпечуватимуть засобами особистої гігієни та засобами індивідуального захисту відповідно до антропометричних даних.
Також у Порядку окреслено особливості психологічної підтримки та допомоги військовослужбовцям, які зазнали стресу в бойових умовах чи постраждали від сексуальних домагань.
Для бійців і бійчинь передбачене лікування, а також обстеження:
- для військовослужбовиць – гінекологічне та мамологічне;
- для чоловіків – мамологічне та урологічне.
Раніше ми розповідали, що Міністерство оборони затвердило жіночу натільну білизну для військовослужбовиць ЗСУ.