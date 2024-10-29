Усі розділи
Підтримати УП

Уряд затвердив порядок забезпечення військових: тепер враховуватимуть і потреби жінок

Віра Шурмакевич — 29 жовтня, 16:21
Уряд затвердив порядок забезпечення військових: тепер враховуватимуть і потреби жінок
Що передбачає Порядок забезпечення військовослужбовців з урахуванням потреб жінок і чоловіків
Marykor_ua/Depositphotos

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців з урахуванням потреб жінок і чоловіків.

Про це у своєму Telegram повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ передбачає заборону дискримінації військовослужбовців у сфері речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення.

Крім того, у ньому прописані основні принципи забезпечення військових усім необхідним для несення військової служби. Зокрема йдеться про речове, медичне, психологічне та соціальне забезпечення обох статей.

Жінок у війську забезпечуватимуть засобами особистої гігієни та засобами індивідуального захисту відповідно до антропометричних даних.

РЕКЛАМА:
Читайте також :
Скільки жінок виконують бойові завдання на лінії фронту? Розповіла віцепрем’єрка Стефанішина

Також у Порядку окреслено особливості психологічної підтримки та допомоги військовослужбовцям, які зазнали стресу в бойових умовах чи постраждали від сексуальних домагань.

Для бійців і бійчинь передбачене лікування, а також обстеження:

  • для військовослужбовиць – гінекологічне та мамологічне;
  • для чоловіків – мамологічне та урологічне.

Раніше ми розповідали, що Міністерство оборони затвердило жіночу натільну білизну для військовослужбовиць ЗСУ.

Читайте також :
В Міноборони розповіли, скільки жінок звертаються до рекрутингових центрів ЗСУ
Реклама:

Головне сьогодні