Обіцяла гроші за "гарно проведені вечори": у Калуші затримали жінку, яка вербувала дівчат для секспослуг

Жінку затримали правоохоронці, їй вже обрали запобіжний захід

Правоохоронці затримали 34-річну мешканку Калуша, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації за кордоном.

Вона пропонувала роботу дівчатам, які опинились у складних життєвих обставинах, повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківщини.

"Правоохоронці встановили, що 34-річна мешканка Калуша неодноразово виїжджала за межі України, зокрема до однієї з країн Азії.

Згодом вона почала вербувати молодих жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах – без роботи, стабільного доходу та з борговими зобов’язаннями – для їхньої сексуальної експлуатації за грошову винагороду", – повідомляє поліція.

Жінка обіцяла, що дівчата отримуватимуть до 4 тисяч доларів щомісяця за "гарно проведені вечори". Під цим вона мала на увазі надання сексуальних послуг.

РЕКЛАМА:

У пресслужбі прокуратури додають, що нещодавно мешканка Калуша вже завербувала свою знайому.

"Жінки узгодили спільний перетин кордону та переліт до однієї з азіатських країн, де їх нібито чекав багатий чоловік. Однак, їхнім планам завадили правоохоронці", – йдеться у повідомленні.

Підозрюваній інкримінують порушення статті про торгівлю людьми (ч.1 ст. 149 Кримінального кодексу України). Суд вже обрав їй запобіжний захід – жінка перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Їй загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Сумщині правоохоронці викрили 33-річну жінку, яка займалася сутенерством та організацією місць розпусти.