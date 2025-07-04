На Рівненщині поліція підозрює 35-річну породіллю у вбивстві немовляти

Мертву дитину виявили під покривалом на ліжку

На Рівненщині 35-річну жінку підозрюють у вбивстві новонародженої доньки.

Попередньо відомо, що смерть дитини настала через удушення, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

"Встановлено, що в одному із сіл Вараського району жінка народила у будинку за місцем проживання. Попри те, що на місце події прибули медики, їх вона до себе не підпускала. Відтак викликали слідчо-оперативну групу", – розповідають у поліції.

У кімнаті під покривалом на ліжку правоохоронці виявили новонароджену дівчинку без ознак життя. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть немовляти настала внаслідок механічної асфіксії (удушення), адже дитина не отримувала кисню.

"Поліцейські з’ясували, що 35-річна породілля уже має двох дітей, однак позбавлена батьківського піклування. А тому третю вагітність ретельно приховувала від рідних", – йдеться у повідомленні.

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Жінці повідомили про підозру за фактом умисного вбивства матір’ю новонародженої дитини (частина 1 статті 117 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми.

Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід – вона перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі. Слідство триває, призначено низку експертиз, зокрема, судово-психіатричну.

Також у поліції додають, що наразі вирішується питання про відправлення жінки до спеціалізованого медзакладу.

Нагадаємо, раніше у Калуші затримали 32-річну жінку за підозрою у вбивстві власної чотирирічної доньки