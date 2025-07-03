"Погрожував розправою": у Харкові вирок отримав чоловік, який ґвалтував 12-річну падчерку

Чоловік своєї провини не визнав

У Харкові до 13 років позбавлення волі засудили чоловіка, який систематично ґвалтував 12-річну падчерку, а також погрожував їй розправою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, 42-річний харків’янин у 2019 році вчинив сексуальне насильство щодо своєї падчерки, якій було 12 років. Пізніше чоловік продовжив систематично ґвалтувати дівчинку.

"Крім того, вітчим застосовував щодо падчерки психологічний тиск та погрожував розправою: періодично клав біля себе ніж", – додали в прокуратурі.

Попри зібрані докази, які підтверджують провину, чоловік не визнав своєї винуватості та не давав жодних пояснень під час розслідування справи.

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Слобідський районний суд Харкова визнав його винним за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування малолітньої особи. Чоловікові призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Наразі він має змогу оскаржити рішення суду в апеляції.

Кривдника дівчинки також внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Раніше на Київщині вирок отримав 41-річний чоловік, який понад рік ґвалтував 13-річну доньку.