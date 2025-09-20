На Черкащині чоловік зґвалтував 13-річну доньку своїх сусідів: йому загрожує ув’язнення

На Черкащині затримали чоловіка, який зґвалтував 13-річну доньку своїх сусідів.

Йому загрожує до 15 років ув’язнення, повідомила пресслужба прокуратури Черкаської області.

Злочин чоловік вчинив увечері 14 вересня в одному з сіл Уманського району.

"За даними слідства, підозрюваний, користуючись дружніми стосунками із сусідами, завів їхню 13-річну доньку в нежиле приміщення, де вчинив дії сексуального характеру", – повідомляють правоохоронці.

Про злочин дізналась матір скривдженої дівчинки. Після цього вона звернулась до правоохоронців.

Наразі чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у зґвалтуванні малолітньої особи (частина 4 стаття 152 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув’язнення.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід: він перебуватиме під вартою без права вийти під заставу.

Нагадаємо, раніше жителя Закарпаття засудили до 15 років тюрми за систематичне сексуальне насильство над 12-річною падчеркою.