Розкопав унікальний скарб кельтів і намагався продати: на Закарпатті судитимуть "чорного археолога"

На Закарпатті судитимуть "чорного археолога", який незаконно розкопав і намагався продати унікальний скарб кельтів.

Знахідки датуються XII–IX ст. до нашої ери, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

Як з’ясували слідчі, у лютому 2025 року обвинувачений проводив розкопки на пам’ятці археології. Там він знайшов 11 фрагментів горщика, всередині яких містились чотири бронзові сокири кельтів.

"Усвідомлюючи важливість знайденого, чоловік не повідомив про знахідку, а привласнив її та намагався продати на одному з інтернет-аукціонів.

Незаконний продаж вдалося припинити завдяки скоординованим заходам правоохоронців із представниками Національного музею історії України, які виявили лот під час моніторингу", – повідомляють у прокуратурі.

РЕКЛАМА:

Знахідку вилучили і передали на експертизу. З’ясувалось, що сокири є скарбом археологічної культури Ґава-Голігради, яка існувала в період фіналу пізнього бронзового віку – на початку раннього залізного віку.

У фрагментах горщика знайшли чотири бронзові сокири Закарпатської обласної прокуратури

Ця культура була поширена від Верхнього Подністров’я та Попруття до північно-східної частині Карпатської котловини у басейні Верхньої Тиси.

"А те, що скарб знайдено у керамічній посудині, додає йому ще більшої унікальності. Усі археологічні знахідки вилучено та передано на відповідальне зберігання Національному музею історії України", – зазначають правоохоронці.

Обвинуваченому інкримінували незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок на об'єкті археологічної спадщини та незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу культурну цінність (частина 1 статті 298 та частина 1 статті 193 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає максимум два роки ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно в Об’єднаних Арабських Еміратах знайшли горщик, наповнений срібними монетами, що датується ІІІ століттям до нашої ери.