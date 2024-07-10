На найвищій горі Перу знайшли тіло американського альпініста, який зник 22 роки тому

У горах Перу знайшли муміфіковане тіло американського альпініста Вільяма Стемпфла, який зник безвісти 22 роки тому, під час спроби підкорення найвищої вершини країни – Уаскарану.

Про це повідомляє Associated Press.

У червні 2002 року 59-річний Стемпфл разом із двома іншими альпіністами намагався досягти вершини Уаскарану на 6 768 метрів над рівнем моря. Під час спроби підкорення гори вони потрапили під лавину, яка забрала життя всіх трьох альпіністів. Лише тепер, після 22 років пошуків, вдалося знайти тіло Стемпфла.

Поліція Перу повідомила, що тіло альпініста виявили після танення льодовиків на горі. Правоохоронці ідентифікували Стемпфла за паспортом, знайденим серед його особистих речей. Тіло і одяг альпініста добре збереглися завдяки низьким температурам в горах.

Гірський хребет Кордильєра-Бланка на північному сході Перу приваблює альпіністів з усього світу своїми сніговими вершинами та складними маршрутами. Вільям Стемпфл – щонайменше третій турист, тіло якого знайшли в горах Перу від початку року.

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Тіло і одяг альпініста добре збереглися через низькі температури в горах Фото: Національна поліція Перу

Сім'я Стемпфла планує перевезти тіло в морг Ліми, столиці Перу, де воно буде кремоване, а прах репатрійовано до США. Для родини це остаточний етап довгих і безрезультатних пошуків тіла чоловіка.

Стемпфл був відомим своєю любов'ю до альпінізму та своїми міжнародними експедиціями. Він разом із друзями підкорив такі високі вершини, як Кіліманджаро, Рейнієр, Шаста і Деналі.

Після виявлення тіла Вільяма Стемпфла, поліція Перу закриває справу про його зникнення, яку розслідувала 22 роки.

Раніше ми розповідали, що на півночі Австралії поліціянти виявили останки 12-річної дівчинки, яку під час купання в струмку схопив крокодил.