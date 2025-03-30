Знущання над 10-річним хлопчиком в Зінькові: поліція відкрила кримінальні провадження проти кривдників

Після інциденту в місті Зіньків на Полтавщині, де четверо дітей віком від 10 до 14 років знущались над 10-річним хлопчиком, поліції відкрила три кримінальні провадження проти кривдників.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я негайно доручив своєму Представнику в Полтавській області Владиславу Носенку з’ясувати всі обставини справи. Він провів зустрічі з батьками потерпілого хлопчика та організував у Зіньківській ТГ робочу нараду за участю керівництва Полтавської РВА, міської влади, правоохоронних органів, служби у справах дітей, відділу освіти, психологів та адміністрації навчальних закладів, де навчаються діти", – зазначив омбудсман.

Він додав, що правоохоронці вже відкрили три кримінальні провадження за статтями "Катування", "Виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства" та "Вимагання".

Наразі потерпілому хлопцю надають всю необхідну психологічну та правову допомогу.

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Нагадаємо, про інцидент стало відомо 21 березня. У прокуратурі Полтавської області зазначили, що випадок стався на початку березня на території однієї з недобудов міста.