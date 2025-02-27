Побиття дівчинки у Білій Церкві: деяким фігурантам інциденту не оголосять підозр

Фігурантам справи про побиття дівчинки у Білій Церкві не оголосять підозри

Фігурантам справи про побиття дівчинки у Білій Церкві, які не досягли 16 років, не оголосять підозр – до них лише застосують заходи виховного характеру. Їхніх батьків можуть покарати штрафами.

Про це Hromadske повідомили у юридичній компанії "Міллер", адвокати якої представляють інтереси потерпілої.

До неповнолітніх (14-16 років) та малолітніх (до 14 років) можуть застосувати заходи виховного характеру. Для того, щоб визначити, які саме заходи прокуратура може запропонувати суду, наразі проводять психологічні експертизи.

Підозр не оголосять і їхнім батькам, адже кримінальне законодавство України передбачає індивідуальну відповідальність за вчинені злочини. Вони можуть понести адміністративну відповідальність за статтею 184 Кодексу України про адміністративні порушення (ухилення батьків від виконання обов'язків щодо виховання дітей). Санкція передбачає штраф.

Наразі справу передали до Головного управління Національної поліції в Київській області. Триває досудове розслідування: правоохоронці проводять експертизи та допитують учасників подій.

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"На цьому тижні у суді заплановані допити учасників подій, які не є підозрюваними. Тобто є спеціальна процедура – допит свідка у судовому засіданні. Те, що ці неповнолітні і малолітні фігуранти скажуть у суді, буде основою для усієї справи надалі", – зазначили у компанії "Міллер".

Побиття дівчинки у Білій Церкві: що відомо про інцидент

У Білій Церкві на Київщині група підлітків побила 12-річну дівчинку. Цей інцидент зафіксували на відео та поширили його у соцмережах.

За даними правоохоронців, тілесні ушкодження потерпілій завдали троє неповнолітніх: її ровесниця, а також 15-річний та 16-річний хлопці.

Згодом поліція встановила причину конфлікту між підлітками та ідентифікувала 10 учасників інциденту.

"Конфлікт між його учасниками виник через чутки різного характеру, які потерпіла начебто розповсюджувала про декількох учасників події, та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання однієї з фігуранток.

За полагодження дверей у дівчинки і вимагали кошти. Підлітки вирішили зʼясувати стосунки саме таким чином", – розповів начальник управління ювенальної поліції Василь Богдан.

Одному з учасників конфлікту, 16-річному юнаку, повідомили про підозру у злочинах, передбачених частиною 4 статті 189 та частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу – катування та вимагання коштів під час воєнного стану. Кривднику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Той погрожував дівчині, вдарив її по голові та розпилив у обличчя газовий балончик.

"Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск і вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень", – зауважили в Головному управлінні національної поліції в Київській області.