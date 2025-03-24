На Полтавщині четверо підлітків знущались над 10-річним хлопчиком
У місті Зіньків на Полтавщині четверо дітей знущалися над 10-річним хлопчиком.
Інцидент вони зняли на відео та опублікували у соцмережах.
Як повідомила прокуратура Полтавської області, випадок стався на початку березня на території однієї з недобудов міста.
"Четверо дітей (10,11,12 та 14 років), використовуючи нецензурну лексику, погрожували фізичною розправою, а також побили свого 10-річного знайомого.
Про інцидент 21 березня правоохоронців повідомила мати малолітнього", – йдеться у повідомленні правоохоронців.
Крім цього, підлітки знімали інцидент на відео, яке потім опублікували в соцмережах. На записі чутно, як діти погрожують хлопчику та матюкаються. Коли ж він починає плакати, один з кривдників повторює: "Чого ти плачеш, чого ревеш".
Поліція відкрила кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:
- катування, вчинене за попередньою змовою (частина 2 статті 127);
- виготовлення відео, що пропагує культ насильства (частина 2 статті 300).
Наразі у кримінальному провадженні призначені експертизи. Усі обставини встановлюються.
Нагадаємо, лише за останні три дні в Україні стало відомо про декілька випадків насильства підлітків.
Ввечері 23 березня поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження щодо 15-річної дівчини, яка жорстоко побила свою 16-річну знайому.
20 березня у Трускавці група підлітків побила 18-річного хлопця, який має інвалідність. Діти зафільмували свій напад на відео і виклали його в соцмережі. Справу також розслідує поліція.