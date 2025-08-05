Зоопарк у Данії просить віддавати їм "непотрібних" домашніх улюбленців – ними годуватимуть хижаків

Тигр - один з хижаків у зоопарку, якому планують згодовувати тваринок

Зоопарк на півночі Данії запропонував власникам домашніх тварин пожертвувати "небажаних" улюбленців, щоб згодувати їх хижакам зоопарку.

У зоопарку пояснюють – це допоможе імітувати природний харчовий ланцюг, пише CNN.

"Кури, кролики та морські свинки є важливою частиною раціону наших хижаків.

Таким чином, нічого не пропаде даремно, і ми гарантуємо природну поведінку, харчування та благополуччя наших хижаків", – зазначили у зоопарку.

На сторінці йдеться, що перш ніж згодувати тварин хижакам, їх евтаназують, щоб тварини не страждали.

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Заява зоопарку викликала жваві дискусії в мережі. На хвилі обговорень заступниця директора Піа Нільсен заявила, що ця практика поширена у Данії.

"Багато наших гостей і партнерів цінують можливість зробити свій внесок. Тварини, яку ми отримуємо як "пожертви", – це кури, кролики, морські свинки та коні", – уточнила вона.

Також вона запевнила, що ініціатива існує вже давно.

"Протягом багатьох років в зоопарку Ольборга ми годували наших хижаків дрібнішою худобою. Під час утримання хижаків необхідно забезпечити їх м’ясом, кістками тощо, щоб створити їм максимально природний раціон.

Тому є сенс у тому, аби використовувати для цього тварин, яких потрібно евтаназувати з різних причин", – сказала Нільсен.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині зоопарк убив 12 павіанів через нестачу вільного місця у вольєрі. Половину з цих тварин згодували хижакам, попередньо відрізавши голови та кінцівки.