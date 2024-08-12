Метеоритний дощ Персеїди над Україною: коли можна побачити найяскравіший зорепад року

Цього тижня у небі над Україною можна буде побачити найяскравіший у році метеоритний дощ Персеїди. Його пік очікується у ніч на вівторок, 13 серпня.

Про це пише The Guardian.

Персеїди найкраще видно у північній півкулі, де розташована Україна, особливо перед світанком.

Старший астроном з Королівської обсерваторії в Грінвічі Ед Блумер заспокоює, що спостерігати зорепад можна не тільки в пікову ніч, але й за кілька днів до та після цього. За його словами, погода та освітлення на місці будуть важливішими, ніж точна дата піку.

ВІДЕО ДНЯ

Зорепад отримав свою назву від сузір'я Персея.

Це небесне шоу відбувається, коли Земля проходить через хвіст комети 109P/Свіфт-Таттл, яка обертається навколо Сонця кожні 133 роки. Коли маленькі частинки комети, розміром з піщинку, входять в атмосферу Землі, вони згорають, залишаючи яскраві сліди на небі.

Щоб побачити зорепад, краще вийти на вулицю вночі, знайти темне місце подалі від міського освітлення і не дивитися на телефони.

Іноді можна побачити особливо яскраві метеори, так звані "вогняні кулі", які можуть горіти кілька секунд.

Хоча спостерігати за зорепадом весело в компанії, Блумер каже, що це також дуже особистий досвід. Він рекомендує просто лягти на траву і дивитися вгору.

"Це не феєрверки, але ви бачите, як працює наша сонячна система, і це дуже цікаво", – підсумовує він.

Раніше ми розповідали, що протягом наступного десятиліття відбудеться сім повних сонячних затемнень, під час яких тінь Місяця частково занурить у темряву Європу, Південну Америку, Африку та Австралію.