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Метеоритний дощ Персеїди над Україною: коли можна побачити найяскравіший зорепад року

Анастасія Мосорко — 12 серпня, 15:28
Метеоритний дощ Персеїди над Україною: коли можна побачити найяскравіший зорепад року
Небо над Україною "затягнеться" метеоритним дощем Персеїди
Mark Teasdale/Twitter

Цього тижня у небі над Україною можна буде побачити найяскравіший у році метеоритний дощ Персеїди. Його пік очікується у ніч на вівторок, 13 серпня.

Про це пише The Guardian.

Персеїди найкраще видно у північній півкулі, де розташована Україна, особливо перед світанком.

Старший астроном з Королівської обсерваторії в Грінвічі Ед Блумер заспокоює, що спостерігати зорепад можна не тільки в пікову ніч, але й за кілька днів до та після цього. За його словами, погода та освітлення на місці будуть важливішими, ніж точна дата піку.

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Зорепад отримав свою назву від сузір'я Персея.

Це небесне шоу відбувається, коли Земля проходить через хвіст комети 109P/Свіфт-Таттл, яка обертається навколо Сонця кожні 133 роки. Коли маленькі частинки комети, розміром з піщинку, входять в атмосферу Землі, вони згорають, залишаючи яскраві сліди на небі.

Щоб побачити зорепад, краще вийти на вулицю вночі, знайти темне місце подалі від міського освітлення і не дивитися на телефони.

Іноді можна побачити особливо яскраві метеори, так звані "вогняні кулі", які можуть горіти кілька секунд.

Хоча спостерігати за зорепадом весело в компанії, Блумер каже, що це також дуже особистий досвід. Він рекомендує просто лягти на траву і дивитися вгору.

"Це не феєрверки, але ви бачите, як працює наша сонячна система, і це дуже цікаво", – підсумовує він.

Раніше ми розповідали, що протягом наступного десятиліття відбудеться сім повних сонячних затемнень, під час яких тінь Місяця частково занурить у темряву Європу, Південну Америку, Африку та Австралію.

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