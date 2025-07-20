"Він уже не ходить": українці відреагували мемами на черговий нокаут Дюбуа у бою з Усиком

20 липня боксер Олександр Усик здобув чергову перемогу в бою із британцем Даніелем Дюбуа. Уже в п’ятому раунді українець відправив у нокаут свого суперника – схожим чином завершився їхній перший бій у 2023 році.

Завдяки цьому Усик втретє в кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу, вдруге – в надважкій вазі. Боксер став першим в історії триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Українці відреагували на досягнення спортсмена черговою хвилею мемів і жартівливих відео в соцмережах. "УП. Життя" зібрала найкращі з них.

Цьогоріч бій між британцем та українцем відбувся в Лондоні. Перед зустріччю на рингу боксери взяли участь в кількох заходах.

На одному з них під час спілкування в присутності журналістів українець сказав фразу: Don't push the horses (дослівно з англійської – не жени коней). Ймовірно, Усик хотів вжити ідіому англійською "hold the horses", яка перекладається як "притримай коней" і означає заклик сповільнитися або не поспішати.

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Хоча тоді англомовна аудиторія не зовсім зрозуміла спортсмена, виявилося, що вислів здатний описати чимало буденних ситуацій українців. Відтак користувачі соцмереж відреагували на нього мемами.

Зокрема, близьким він став для компаній "Укрпошта" та "Нова пошта", клієнти яких вживають чи чують фразу у кардинально різних ситуаціях.

Скриншоти/Соцмережі Скриншоти/Соцмережі

А журналісти Bihus.info впізнали у словах Усика реакції своєї аудиторії, яка очікує на нові антикорупційні розслідування.

Фото: Bihus.info/Facebook

Користувач TikTok з ніком Marco анімацією нагадав, що вислів Don't push the horses має важливу прикладну ціль – допомагає вберегтися від атаки тварин, з якими варто поводитися обережно.

Військовий Сергій Марченко пофантазував, як би Усик говорив про свого суперника перед поєдинком, якби був президентом США.

Автор допису нагадав, що Дональд Трамп відомий звичкою називати багатьох, зокрема лідерів країн, "хорошим хлопцем", а також висловами про те, що при його президентстві нібито не відбулося б повномасштабне вторгнення Росії.

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"Дюбуа – він дуже хороший хлопець. Так! Я давно його знаю, у нас ЧУДОВІ стосунки! Взагалі цього не мало б статися. Це війна Кличка, а не моя. Якби я був чемпіоном світу у 2010 році, цього всього б не було!

Дюбуа мене поважає! Так, без сумнівів, він ставиться до мене з ВЕЛИКОЮ повагою! Мені жаль тих хлопців в андеркарті (попередні боксерські бої перед основним поєдинком – ред.)! Такі молоді і дістають по пиці так багато разів! Цього не мало статися!

ДЮБУА, СТОП!!! Я дам йому ще десять раундів і, якщо він не припинить, я почну його ДУЖЕ СИЛЬНО пуцькати!", – спародіював Трампа захисник.

Українці не обійшли увагою появу українського спортсмена на публіці перед поєдинком. Його виїзд доповнили добре відомими звуками.

Також користувачі соцмереж оцінили вбрання Олександра Усика на пресконференції, яке своїм стилем контрастувало зі спортивним костюмом і кросівками британця Дюбуа.

Багато жартівливих відео з’явилися і щодо перебігу та результатів бою. Авжеж тут не обійшлося без котиків та популярних українських токшоу.

В одному з роликів стан британського боксера перед нокаутом описали діалогом сина та його матері, які обговорювали звареного краба:

– А постав його на землю, хай походить.

– Він уже зварений, синок.

– Ну хай походить!

– Він не ходить уже, він готовий, це вже можна його їсти так, – чути розмову на відео.

Однак не всі українці були задоволені передчасною перемогою Усика – деякі жартівливо скаржилися, що навіть не встигли ввімкнути трансляцію бою чи насолодитися видовищем.

Зрештою всі зустріли досягнення українця однаково радісно.

Нагадаємо, раніше ми ділилися підбіркою мемів у соцмережах у відповідь на чергові удари по Кримському мосту.