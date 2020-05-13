Літо на ВДНГ: як "карантинно" працюватиме найбільший дозвільний комплекс країни

11-12 травня в Україні розпочався перший етап виходу з карантину.

Громадянам країни дозволили відвідувати парки й сквери. Крім того, з деякими обмеженнями почали працювати літні майданчики та дитячі зони для ігор.

Одним з перших відкрив свою територію для відвідування Національний комплекс "Експоцентр України".

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Тут стартував щорічний сезон "Літо на ВДНГ".

"Українська правда. Життя" вирішила дізнатися, як працюватиме найбільший дозвільний комплекс країни і погуляла його територією з генеральним директором Експоцентру Євгеном Мушкіним.

Звісно ми дотримувались соціальної дистанції ;)

Євген Мушкін, генеральний директор Експоцентру

ВДНГ стояв зачиненим для відвідування протягом місяця.

На території не зачиняли воріт, проте у соцмережах та на офіційному сайті комплексу рекомендували утриматися від прогулянок територією, а процес контролювала поліція – пускали лише собачників та співробітників комплексу, які не мали змоги працювати на відстані й отримали відповідні посвідчення.

На ВДНГ не зачиняли воріт, проте на карантині рекомендували утриматися від прогулянок територією

"Ми доволі складно переживаємо цей карантин, адже лише кілька партнерів ВДНГ змогли перекваліфікуватися на режим праці онлайн – серед них школа Midgard та IT бізнес-акселератор Omni Campus, – розповідає Євген Мушкін.

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Але діяльність більшості локацій пов'язана саме з дозвіллям, спортом або активним відпочинком, усі вони стали на стоп.

До того ж відмінилась ціла низка великих заходів, які були заплановані на території Експоцентру навесні та влітку (наприклад, на 2021 рік перенесли фестиваль Atlas Weekend, – ред.), і ще невідомо, коли влада дозволить нам їх проводити.

А через те, що ВДНГ вже давно працює на самоокупність, без будь-якої допомоги з боку держави, на жаль з карантином ми втратили десь 80% своїх доходів та несемо величезні збитки".

Карантин змусив ВДНГ зупинити на невизначений час майже всі проєкти власного розвитку.

Ще на початку обмежень довелось скоротити штат і удвічі зменшити зарплату тим, хто залишився.

Це вимушений крок, який дозволив команді продовжити підготовку до літнього сезону і запустити "Літо на ВДНГ" за розкладом.

"Працівники всіх зон, які почали працювати з 12 травня, щоранку проходять температурний контроль.

Відвідувачам температуру не міряють, але адміністрація слідкує за тим, щоб всі гості обов’язково дотримувалися маскового режиму, без масок вхід на локації заборонено.

На жаль, на першому етапі нам доведеться відкрити паркові активності з деякими обмеженнями, – уточнює гендиректор.

З 12 травня на ВДНГ почали працювати лише ті локації, роботу яких дозволено відповідно до чинних правил безпеки – відкриті площі, соціальна дистанція, регулярна санітарна обробка контактних поверхонь".

"За час карантину ми всі так втомилися від вимушеної ізоляції, що навіть прості прогулянки територією ВДНГ зі стаканчиком запашної кави або морозивом стануть для нас усіх чудовим дозвіллям", – переконаний Євген Мушкін.

До речі, про каву.

У літньому сезоні команді вже довелось відмовитись від деяких власних заходів, серед яких "Кава Квест-Фест" – кавовий фестиваль, який торік на ВДНГ провели вперше.

Проте з мрією влаштувати власний фестиваль морозива тут поки що не прощаються, а просто відклали його проведення на невизначений термін.

Від фестивалю кави ВДНГ цього року відмовився, але випити запашного напою

на його території можна завжди

Зазвичай влітку на території Експоцентру працює близько 60 локацій, на початку травня відкрилася лише половина.

Працювати почали: контактний зоопарк, трек керованих автомоделей, кінний клуб, прокат велосипедів та самокатів.

Також свою роботу розпочали літні майданчики місцевих кафе і фудкорти та відкритий майданчик у яблуневому саду "Пікнік Сад".

Контактний зоопарк на ВДНГ працюватиме

Усі локації працюють з дотриманням необхідних правил безпеки, рекомендованих ВООЗ та МОЗ.

"Дезінфекція велосипедів та самокатів проводиться після кожного користувача, – роз’яснює Євген Мушкін.

Працівники пункту прокату ретельно обробляють ручки та сидіння усього транспорту спеціальними дезінфекційними засобами.

До того ж, на всіх локаціях ВДНГ розміщено санітайзери, якими пропонують безкоштовно скористатися всім гостям Експоцентру.

Такі самі санітайзери встановлено й у туалетах, що працюють на території".

У туалетах на ВДНГ встановлено санітайзери

Попри доволі складний період, цьогорічний сезон "Літа на ВДНГ" в Експоцентрі асоціюють зі щастям.

Адже за період карантину кожен зрозумів – найбільше щастя у простих речах: бачити як розкриваються перші квіти, пригостити білку горішком, кататися на велосипеді чи роликах весь день, зустріти найкращого друга та прогулятися разом у парку тощо.

Ці та інші правила навіть планують написати на великому стенді, що прикрашатиме вхідну алею ВДНГ цього літа.

Прокат велосипедів вже працює

Прокат роликів поки працювати не буде

Серед новинок сезону – унікальна виставка просто неба "Живі дракони та Чарівні дерева".

Тут представлені понад 20 анімованих драконів, які разом із фентезійними декораціями та експозиціями перетворюють візит на ВДНГ на справжнє занурення у світ уяви та казок про драконів, казкові ліси та старі часи.

"На цій новій локації усі експонати знаходяться за захисною стрічкою, тому жоден тактильний контакт виключений, – уточнює гендиректор.

Щодо контролю великих компаній, на офіційних сторінках Експоцентру, ми завжди просимо людей дотримуватись правил карантину і не збиратися понад дві особи, це ж правило діє і на наших локаціях.

А от контролем великих компаній у парковій зоні ВДНГ, як і раніше, займаються поліція та міська влада".

У подальших етапах виходу з карантину керівництво Експоцентру сподівається відкрити кілька абсолютно нових проектів.

Зокрема, це будуть батутний комплекс просто неба, дитячий смартмайданчик "Лемурашник", мотузковий парк і парк гойдалок, атракціони, тропічна ферма "Планета Метеликів", басейн Pirs39, центр сімейного дозвілля Teleport360, декілька дитячих зон, Сад Гамаків, Поляна ВДНГ, пейнтбольний майданчик і зони для BBQ.

Останні, до речі, мають особливий попит серед гостей Експоцентру – питання про можливість забронювати альтанку під BBQ надходять у соцмережах ВДНГ мало не щодня.

Можливість забронювати альтанку у яблуневому саду буде

До речі, тим, хто хоче допомогти, нагадуємо: на сайті вхід до змін можна підтримати ВДНГ долучившись до реалізації одного з проєктів команди, або залишивши власні ідеї щодо удосконалення території.

Катерина Скурідіна, dontstop agency, спеціально для УП.Життя

Всі світлини надані ВДНГ

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