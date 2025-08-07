Усі розділи
Кущі лохини, шолом для кота та укулеле: в УЗ розповіли про загублені речі українців у поїздах

Вікторія Швець — 7 серпня, 10:47
Кущі лохини, шолом для кота та укулеле: в УЗ розповіли про загублені речі українців у поїздах
Цікаві предмети, які пасажири УЗ забувають у поїздах
Фото: KaterynaSkalieva/depositphotos

Від початку 2025 року залізничники отримали від пасажирів понад 11 тисяч звернень із проханням знайти загублені речі. Крім звичних втрат, як-от навушники, ключі, документи, гаманці і сумки, українці часом залишали в транспорті більш оригінальні предмети.

За розрахунками "Укрзалізниці", цьогоріч запитів про втрату було на 40% більше, ніж минулоріч. Серед найбільш цікавих предметів, які українці залишали цього року, були:

  • шолом для кота;
  • кущі лохини;
  • укулеле;
  • деревʼяний меч;
  • портмоне з фото Степана Бандери.
Аби не втратити свої речі, працівники укрзалізниці радять пасажирам після прибуття потягу на виході не поспішати та обов'язково перевіряти свої речі. Якщо ж таки трапилася згуба, пасажирам варто заповнити заявку, за якою спеціалісти допоможуть її оперативно знайти та повернути.

"Введені дані оброблятимуться конфіденційно і виключно для опрацювання вашого запиту. Вкажіть якомога більше деталей. Це суттєво допоможе прискорити пошук!

Ми оброблюємо заявки та зв'язуємося з пасажирами зазвичай впродовж доби в порядку черги. Розуміємо, що ви тривожитеся та засмучені, але просимо поставитися з розумінням і чекати на відповідь", – зазначають в Укрзалізниці.

Раніше ми розповідали про найцікавіші речі, які українці залишали у поїздах у 2024 році.

