Жодна з офіційних подій Євробачення-2017 не відбудеться у Софії

15.11.2016

Фото rivne.church.ua

Жодних подій чи офіційних заходів Євробачення-2017 на території Софійської площі не буде.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков на брифінгу, повідомляє Інтерфакс.

"Ніяких подій і офіційних заходів Євробачення-2017 на території Софійській площі не буде", – підкреслив Резніков.

Урочисте відкриття Євробачення-2017, за його словами, може відбутися біля Маріїнського палацу в центрі Києва.

Загалом у КМДА очікують, що до Києва на Євробачення-2017 можуть приїхати до 20 тисяч людей, за рік – близько 1,3 мільйонів туристів.

Резніков також поінформував, що робота з підготовки до проведення цього заходу триває, на поточному тижні планується виїзд керівництва міста на основні локації, а

Заступник голови КМДА також поінформував, що у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) біля станції метро "Лівобережна" буде розміщений прес-центр, який зможе вмістити близько 1,5 тисяч журналістів.

За його словами, розглядається можливість створення Євромістечка на Хрещатику на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Городецкого.

Проект державного бюджету України на 2017 рік передбачає виділення 455,7 мільйонів гривень на підготовку та проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017.

Попередньо колишній гендиректор НТКУ Зураб Аласанія неодноразово заявляв, що на проведення Євробачення забрали гроші у суспільного мовлення.

Раніше йшлося про те, що церемонію відкриття Євробачення-2017 планувалося провести на території Софійського собору.

Раніше церемонію відкриття Євробачення-2017 планувалося провести на території Софійського собору. Фото rivne.church.ua

У Софії Київській акцентували на особливих вимогах охорони пам'ятки, який потрібно дотримуватися.

Також повідомлялося про те, що 43 країни підтвердили свою участь у Євробаченні-2017, яке у травні відбудеться у Києві.

У списку країн-учасниць, оприлюдненому на офіційному сайті Євробачення, є і Росія.