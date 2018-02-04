Лікування раку золотом, БАДами та наномашинами. Останні напрацювання вчених

Ірина Андрейців журналіст, УП
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4 лютого 2018

Рак – причина практично кожної 6-ї смерті у світіВ Україні від нього щодня помирає 164 людини.

Загалом в країні більше мільйона онкохворих пацієнтів. 136 225 українців захворіли лише минулого року.

До Всесвітнього дня боротьби з раком "Українська правда. Життя" зібрала напрацювання вчених впродовж останніх двох років. Вони пояснюють, чому не варто зловживати цукром та як кава і золотоможуть допомогти у лікуванні онкології.

ХТО І ЧОМУ РИЗИКУЄ ЗАХВОРІТИ НА РАК. ОСТАННІ ДАНІ

1. Жінки, які працюють в нічну зміну, більше ризикують захворіти на деякі найпоширеніші типи раку: шкіри та онкозахворювань шлунково-кишкового тракту.

Ризик онкозахворювань шкіри збільшувався на 41%, раку молочної залози – на 32%, хвороб шлунково-кишкового тракту – на 18%.

2. Захворюваність на рак товстого кишечника та прямої кишки зросла серед покоління міленіалів, а знижуватися почала у поколінь віком 55 і старше.

Дослідження показало, що кількість випадків колоректального раку з 1980 по 2013 роки зростала на 1-2% щороку у людей 20-30 років.

 
Фахівці констатутють, що захворюваність на колоректальний рак (товстого кишечника та прямої кишки) зросла серед покоління міленіалів. Фото benschonewille/Depositphotos

3. Діти, які погано харчуються і живуть у бідності. Такого висновку дійшли лікарі з Дослідницького інституту раку у Великобританії.

Діти з родин, які мали бідні умови проживання і побуту, де батько мав нестатусну роботу, мали вищий ризик захворіти на рак кишківника.

4. Через масове поширення китайських БАДів і "трав'яних зборів", до складу яких входить рослина кірказон, лікарі часто фіксують у пацієнтів відмову нирок та онкологічні хвороби.

У китайських трав'яних зборах може бути висушена ліана кірказон.

Нове дослідження онкологів з Сінгапуру і Тайваню показало, що в трав'яних зборах і в інших лікарських формах тайванського і континентального виробництва рослини роду Aristolochia (до яких належить і кірказон) трапляються досі.

ЯК ПОПЕРЕДИТИ РАК. ОСТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Зменшити вживання цукру. Він провокує "пробудження" ракових клітин.

Нове дослідження підтверджує взаємозв'язок між цукром і онкогенною активністю в ракових клітинах.

2. Дотримуватись здорової ваги тіла. Ожиріння пов'язане з принаймні 13-тьма видами раку.

До такого висновку дійшли спеціалісти робочої групи Міжнародного агентства з вивчення раку, яке входить до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

3. Чистити зуби.  Чищення зубів може врятувати від раку, показав експеримент науковців.

 Фото: gpointstudio/Depositphotos

У пацієнтів з бактерією P. Gingivalis ризик захворіти раком підшлункової був на 59% вищим, ніж у тих, у кого її не було.

У людей з бактерією A. actinomycetemcomitans ризик зростав аж на 119%.

Обидві бактерії — відомі збудники запальної хвороби ясен чи пародонтозу.

4. Смакувати кавою. Люди, які випивають 3-4 склянки кави на день, зменшують ризик появи раку на 18%.

Ті, хто вживає 3-4 горнятка кави щодня, менше ризикують отримати рак шкіри, печінки та простати.

5. Не пити занадто гарячі напої радять у департаменті здоров'я ООН, базуючись на 1 тисячі наукових досліджень.

Є дані, що швидше температура понад 65 градусів за Цельсієм може спричинити рак стравоходу. 

5. Відмовитись від алкоголю. Американська спілка клінічної онкології (ASCO) уперше офіційно заявила, що навіть помірне вживання алкоголю може спричинювати рак.

Фото: Y-Boychenko /Depositphotos

Жінки, які час від часу п'ють алкоголь все одно ризикують "заробити" рак грудей та стравоходу. Навіть 1 алконапій на день підвищує ймовірність появи раку грудей. 

Ті, хто часто заглядає у чарку, можуть захворіти на рак ротової порожнинигорлапечінки та мати пухлину у товстому кишківнику та прямій кишці.

Алкоголь може призвести до раку ротової порожнини, горла, гортані, печінки, кишечника і травного тракту та грудей.

6. Співати в хорі. Хоровий спів зміцнює імунну систему і допомагає побороти рак, показує дослідження Імперського коледжу, Університетського коледжу та Королівського музичного коледжу Лондона.

7. Зберігати спокій. Науковці з університету міста Монаш в Австралії протестували розповсюдження онкології на мишах і переконалися, що стрес перетворює тіло на "швидкісну магістраль" для раку, тож він охоплює організм у 6 разів швидше.

ЯК ВИЯВЛЯТИ ТА ЛІКУВАТИ РАК. НАД ЧИМ ПРАЦЮЮТЬ ВЧЕНІ

Що робити, коли близька людина захворіла на рак або уже померла, радять експерти:

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