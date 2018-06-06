Маніпуляція і брехня: Супрун прокоментувала засідання Рахункової палати

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала ситуацію навколо скандального уривку із відповіді заступника Олександра Лінчевського у Рахунковій палаті 15 травня.

Фото РИА Новости Украина

"Це рак! Вони всі помруть", – цю фразу почали поширювати у ЗМІ після того, як голова Комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець оприлюднила неповну стенограму із засідання.

На ньому обговорювали звіт щодо ефективності програми лікування за кордоном важкохворих українців.

Зокрема, під час засідання Рахункова палата звинуватила МОЗ у неефективному використанні державних коштів у цій програмі через те, що 25% україців, які лікуються за нею, врешті помирають.

"Історія зі звітом Рахункової палати по програмі "Лікування громадян України за кордоном" та Олександром Лінчевським колись увійде в підручники, як прекрасний приклад інформаційної атаки з використанням маніпуляцій та брехні", – написала Супрун.

За її словами, вважати програму неефективною через те, що важкохворі не змогли повністю одужати, прожили рік, два, п’ять після операції, неправильно.

"Думаю ніхто б не назвав неефективним використанням коштів шанс на одужання хворої людини. І так сказав Олександр Лінчевський, якщо читати не вирвані з контексту фрази, а повну стенограму. Зокрема, щоб почути контекст, в якому прозвучала доповідь Олександра", – зазначила Супрун.

Вона також стверджує, що отримати повну стенограму від Рахункової палати МОЗ так і не змогло.

Але "Українська правда. Життя" отримала аудіозапис засідання Рахункової палати.

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Рахункова палата також оприлюднила свій звіт, який розглядали на засіданні.

Основні тези з цього звіту вже вчора були опубліковані на сайті Рахункової палати і на особистій сторінці голови цього органу – Валерія Пацкана.

"У своєму дописі та сьогоднішньому виступі на Уряді він, наприклад, зазначив, що "близько 200 000 000 гривень – взагалі не були використані в рамках цієї програми", в той час як у самому звіті (36 сторінка) Рахункової йдеться, що невикористаною залишилася сума у 19 952 300 гривень, – пише Супрун.

Залишок дійсно був близько 20 млн грн. Він утворився через рішення щодо тимчасової зупинки оплати по двох особах через появу інформації про те, що воно вже було оплачене та суми невикористаних коштів, які були повернуті на рахунок МОЗ України, від курсової різниці перерахованих коштів для лікування хворих).

Як голова органу фінансово-бюджетного контролю міг декілька разів підряд помилитись з такою цифрою?"

7 травня відбудеться засідання дисциплінарної комісії щодо Олександра Лінчевського.

Нагадаємо, раніше Лінчевський вибачився за емоційні вислови, неприпустимо невдало використані під час його доповіді для опису проблеми, що зачіпає надто чутливі питання для пацієнті, а також пояснив офіційну позицію МОЗ.