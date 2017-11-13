На Херсонщині побилися школярки. Натовп підбурював і знімав бійку на відео

4 листопада у сосновому бору міста Каховка на Херсонщині побилися двоє школярок.

Про це "Українській правді. Життя" розповів начальник слідчого відділу Каховського відділу Національної поліції у Херсонській області Валерій Кострецов.

"Бійка відбулася 4 листопада у сосновому бору. Двоє учениць 8 та 9 класу побилися. Відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Рішення буде прийнято за результатами судово-медичної експертизи потерпілої. Експертизи ще не було", – повідомив Кострецов.

Дівчата-учасниці бійки навчаються у різних школах – №1 та №3.

За словами слідчого, причиною бійки стало те, що дівчата викладали фотографії у соцмережі й коментували їх одна одній – далі сталися сварки у переписці.

"На цьому підґрунті вони домовилися зустрітися і розібратися на нейтральній території. Вибрали цей сосновий бір і там з'ясовували стосунки щодо цих публікацій", – додав Кострецов.

Він також пояснив, що дівчині, яка побила іншу школярку, з урахуванням того, що вона неповнолітня (14 років) загрожують хіба "примусові заходи виховного характеру".

Факт приховування злочину (як от натовп, який спостерігав за бійкою та підбурював, не викликаючи правоохоронців) береться до уваги у випадках тяжких злочинів.

"Поки що йдеться про легкі тілесні ушкодження. Можливо, судово-медична експертиза покаже інші результати. Тоді ми дватимемо юридичну оцінку скоєному. Ми також детально проаналізуємо відео. Постраждала не у лікарні – вона перебуває вдома", – додав Кострецов.

Заяву до поліції написала мама побитої дівчинки. Вона датується 8 листопада.

Відео жорстокої бійки виклав у Facebook користувач Дмитро Шакін.

У короткому ролику чітко видно, як натовп школярів підбурює дівчат до бійки криками: "Давай!". Коли одна із учасниць бійки падає на землю, інша починає бити її ногами, а потім хапає за волосся і б'є обличчям у землю. Та намагається закриватися руками. Потому двоє хлопців допомагають постраждалій встати.

"Насолода від насилля серед підлітків-школярів – це вже схоже на діагноз суспільству і виховній складовій сучасної системи освіти в Україні. Ситуація повторюється, а відтак "хвороба" прогресує.Це мерзотне дійство більше схоже на "бої без правил", аніж просто з’ясування стосунків, чи побиття школярки. Всі "глядачі" також є співучасниками злочину – їх "захват" від видовища просто вбиває", – прокоментував відео Шакін.

Жорстока бійка школярок на Херсонщині – дійсно не перший резонансний випадок.

У квітні були оприлюднені відео бійок школярок у Чернігові. Дівчата побили 8-класницю, а після інциденту записали 2 відео, в одному з яких спробували перепросити за свій вчинок, а в іншому заперечували свою причетність.

Одна із активних учасниць бійок та героїнь відео – учениця 8-го класу однієї зі шкіл Чернігова. Дівчинка виховувалася у неповній родині, має лише матір та за словами викладачів, була емоційно нестабільною.

Правоохоронці приводом для бійки називали викрадення мобільного телефона.

Також йшлося про те, що було відкрито кримінальне провадження по факту умисного нанесення легких тілесних ушкоджень (ч.2. ст.125 – до 1-го року виправних робіт).

Та на вимогу прокуратури справу перекваліфіковано на "хуліганство" (ч.2, ст. 296 – обмеження волі на строк до 5-ти років або позбавлення волі до 4-х років).

Пізніше стало відомо, що у соцмережі ВКонтакте дівчата долучалися до спільнот "ЗАБИВЫ", "ULTRAPIR", де викладали відео із жорстокими бійками.

Там вони "змагалися" своїми відео. Кожна така бійка мала назву "вайн_батл", і якщо вона набирала більшу кількість лайків і репостів – отримувала перемогу. У деяких спільнотах за перемогу були заохочувальні призи.

Наталія Вуйтік, УП