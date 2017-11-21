38% абітурієнтів із села не вступили у виші 2017 року – МОН

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21 листопада 2017

38% абітурієнтів із сільської місцевості не змогли вступити на навчання до ВНЗ у 2017 році.

Фото kubg.edu.ua

Такі дані аудиту центру "CEDOS" наводить заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич, повідомляє МОН.

У 2017 році під час вступної кампанії уперше було введено сільський коефіцієнт, згідно з яким вступний бал абітурієнтів із цієї місцевості множили на 1,02, тим самим даючи шанс конкурувати із вступниками з міст.

"Багато суперечок викликав сільський коефіцієнт. Він поширювався на учнів сільських шкіл, що мають менше можливостей отримати якісну середню освіту порівняно з міськими школярами, – сказав Рашкевич.

Утім, лише 3% від вступників з сільської місцевості подолали поріг виключно завдяки сільському коефіцієнту. 23% таких абітурієнтів змогли б вступити на бюджет і без коефіцієнту. Ще 36% вступників з різних причин вибрала навчання за контрактом".

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Під час вступної кампанії 2018 року сільський коефіцієнт також зберігатиметься і дорівнюватиме 1,02.

Для вступників на аграрні спеціальності він збільшиться до 1,05.

У 2018 році абітурієнти зможуть подавати 7 заяв на 4 спеціальності на місце державного та регіонального замовлення. Кількість заяв на контракт обмежена не буде.

Для вступу окремі медичні спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" встановлено мінімальну кількість балів ЗНО з біології, хімії або математики на рівні 150.

Відповідно до правил, у 2018 році будуть приймати сертифікати ЗНО 2016, 2017 і 2018 років.

На кожну зі спеціальностей абітурієнт подаватиме три сертифікати:

  • перший предмет – українська мова та література (фіксований);
  • другий предмет – профільний (фіксований);
  • третій предмет – на вибір з двох предметів, що закріплені за кожною окремою спеціальністю (альтернативний).
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