38% абітурієнтів із села не вступили у виші 2017 року – МОН

38% абітурієнтів із сільської місцевості не змогли вступити на навчання до ВНЗ у 2017 році.
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Такі дані аудиту центру "CEDOS" наводить заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич, повідомляє МОН.
У 2017 році під час вступної кампанії уперше було введено сільський коефіцієнт, згідно з яким вступний бал абітурієнтів із цієї місцевості множили на 1,02, тим самим даючи шанс конкурувати із вступниками з міст.
"Багато суперечок викликав сільський коефіцієнт. Він поширювався на учнів сільських шкіл, що мають менше можливостей отримати якісну середню освіту порівняно з міськими школярами, – сказав Рашкевич.
Утім, лише 3% від вступників з сільської місцевості подолали поріг виключно завдяки сільському коефіцієнту. 23% таких абітурієнтів змогли б вступити на бюджет і без коефіцієнту. Ще 36% вступників з різних причин вибрала навчання за контрактом".
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Під час вступної кампанії 2018 року сільський коефіцієнт також зберігатиметься і дорівнюватиме 1,02.
Для вступників на аграрні спеціальності він збільшиться до 1,05.
У 2018 році абітурієнти зможуть подавати 7 заяв на 4 спеціальності на місце державного та регіонального замовлення. Кількість заяв на контракт обмежена не буде.
Для вступу окремі медичні спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" встановлено мінімальну кількість балів ЗНО з біології, хімії або математики на рівні 150.
Відповідно до правил, у 2018 році будуть приймати сертифікати ЗНО 2016, 2017 і 2018 років.
На кожну зі спеціальностей абітурієнт подаватиме три сертифікати:
- перший предмет – українська мова та література (фіксований);
- другий предмет – профільний (фіксований);
- третій предмет – на вибір з двох предметів, що закріплені за кожною окремою спеціальністю (альтернативний).