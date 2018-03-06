Проти ректорки медвишу Богомольця Амосової відкриті кілька кримінальних проваджень

У 2015-2016 роках проти відстороненої ректорки медуніверситету Богомольця Катерини Амосової відкрили кілька кримінальних проваджень.

Причини – зловживання службовим становищем, завищення вартості будівельних робіт та незаконне завищення надбавок і премій.

Фото: Укрінформ

Про це у колонці для "УП.Життя" пише член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.

У 2015 році проти Амосової та її чоловіка Володимира Мішалова, який очолює кафедру хірургії в університеті дружини, відкрили кримінальне провадження за статею "зловживання службовим становищем".

Мовляв, клінічні випробування, які проводять у робочий час із залученням ресурсів та викладачів медвишу, приносили доходи не самому університету, а сім’ї ректорки.

В одній з кримінальних справ фігурують 10 фармацевтичних компаній, від яких у 2014-2017 роках подружжя отримувало гроші, "що в декілька разів перевищують суми коштів, що отримує університет", – йдеться в судовій ухвалі. Слідство триває уже 2 роки.

Устінова також пише, що Катерина Амосова виписувала самій собі премії у загальному розмірі майже 160% надбавки до зарплати та отримувати декілька окладів одночасно – від сумісництва посад у власному ВНЗ.

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За словами експертки, у 2014-2015 роках ректорка сама собі встановила ряд надбавок без відповідного погодження з МОЗ, а ще одночасно з посадою ректора перебувала на посаді завідувача кафедри університету, що прямо суперечить закону.

Це також стало підставою для початку розслідування кримінальної справи.

У 2016 році розпочали ще одне кримінальне провадження через завищення вартості будівельних робіт у медичному університеті на 12,6 мільйонів гривень.

Тоді головним підрядником для ремонту корпусів обрали компанію ТОВ "Будівельно-проектна фірма Україна", керівником якої є Ляшук Костянтин Володимирович.

"За дивним збігом обставин людина з таким же ПІБ була помічником народного депутата Станіслава Довгого, батька одіозного екс-секретаря КМДА, а нині народного депутата з "Волі народу", Олеся Довгого", – пише Устінова.

Нагадаємо, 20 лютого МОЗ відсторонив Катерину Амосову через зрив ліцензійного тестування "Крок" на час службової перевірки.

Рішення МОЗ Амосова назвала незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський намагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

Того ж дня представники студентського самоврядування заблокували вхід у ректорат, не допускаючи до роботи призначеного в.о. ректора Михайла Захараша.

Деталі про ці перипетії можна почитати за лінком.

25 лютого на підтримку ректора Катерини Амосової оголосили безстроковий страйк.

Фото Олександри Амосової, hromadske.ua

Страйккомітет вимагав поновлення ректора на посаді та відсторонення від обо'язків в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

На сторінці страйккому також було сказано, що причина пропуску навчальних занять на період страйку буде вважатися поважною, а студентам дозволять відпрацювати їх під час подальших поточних занять та підсумкових модульних контролів.

До страйккомітету увійшли студпарламент, студентський профком, ГО "Студентська довіра", декани та проректори, профспілковий комітет університету.

Під оголошеннями страйккому та НМУ студенти обурювались зривом занять через страйк.

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МОЗ і МОН закликали не допустити зриву навчального процесу.

Центральні корпуси вишу були зачинені на ланцюги.

Зачинені ланцюгами корпуси вишу

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що це не страйк студентів та викладачів, а саботаж деяких членів адміністрації та деканів НМУ.

Через страйк в університеті Богомольця і зупинку навчального процесу студентів до себе закликали клініки "Борис" та Спіженко, Revival Institute for Future, а також Інституті фізіології НАН.

28 лютого страйк-комітет Національного медичного університету імені О. О. Богомольця оголосив про припинення безстрокового страйку через 2 дні після його початку.

1 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив Катерину Амосову на посаді ректора. Скан рішення розміщений на офіційному сайті вишу.

Своєю ухвалою суд призупинив пункт 3 наказу МОЗ "Про проведення перевірки", розгляд справи по суті відбудеться згодом.

6 березня МОЗ вдруге відсторонило Катерину Амосову на час роботи комісії до 23 березня.