Дисциплінарна комісія пропонує прем'єру закрити справу щодо Лінчевського

18:30. Дисциплінарна комісія пропонує прем'єру закрити справу щодо заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.

Це рішення озвучив голова комісії Костянтин Ващенко.

– Є конкретні види дисциплінарних порушень, і в даному випадку комісія не вбачає дисциплінарного проступку, – пояснив Ващенко.

Втім, за його словами, висловлювання Лінчевського містять ознаки порушення етичних норм у суспільстві і несуть репутаційні ризики для влади.

Але такі речі не врегульовані чинним законодавством, тому комісія пропонує розглянути питання на засіданні уряду і прийняти відповідне рішення.

Кабінет міністрів розгляне це питання в комплексі.

Нагадаємо, 11 червня о 17:00 розпочалося друге засідання дисциплінарної комісії щодо обговорюваних у медіа слів "Це рак. Вони всі помруть", сказаними заступником міністра охорони здоров'я Олександром Лінчевським.

ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗАСІДАННЯ, НА ЯКОМУ ВІН СКАЗАВ ЦІ СЛОВА, МОЖНА ПРОЧИТАТИ ТУТ

Голова комісії зачитує висновки експертів. Уже двоє експертів вказали, що слова Лінчевського не порушили етики.



Перший експерт вказав, що Лінчевський не порушив правил етичної поведінки для осіб, які перебувають на держслужбі.

Другий висновок підписаний доктором Ігорем Бойком, директором школи біоектики Українського Католицького Університету. Там сказано, що висловлювання Лінчевського не можна вважати такими, що порушують честь та гідність людини, але заступнику міністра слід було висловлюватися більш недвозначно.

Третій експерт теж вказав, що опублікований фрагмент вирваний з контексту і не відображає основну думку промовця.

Четвертий експертний висновок стверджує, що за результатами проведеного аналізу виступу є "грунтовні підстави стверджувати, що Лінчевський повністю контролював свої слова та цілком усвідомлював їх зміст".

Також сказано, що у змісті промови Лінчевського "містяться виражені ознаки негативно програмуючого психологічного впливу та спекуляції беззаперечними фактами", а "висловлювання Лінчевського можуть бути сприйняті як образа окремих осіб, які мають відношення до онкологічних хвороб".

П'ятий експертний висновок належить Артему Захарченку з Центру контент-аналізу.

Центр з'ясовував, чи були навколо ситуації з Лінчевським ознаки інформаційної атаки. Захарченко зазначив, що у медіа вони зафіксували ознаки цілеспрямованої інформаційної атаки.

Наприклад, те, що засідання було 15 травня, а заяву заступника міністра поширили аж 1 червня.

Стенограму поширили одночасно 2 особи: Юрій Андреєв на "Цензорі" та Апасов.

За словами Захарченка, одночасно у виданнях з сумнівною репутацією з'явилася новина з однаковими заголовками. Організація зафіксувала 9 хвиль таких поширень.

"Тому є підстави стверджувати, що така кампанія мала високий бюджет. 75% новин про цей випадок були поширені з дуже подібним або ідентичним заголовком, що теж свідчить про користь проплаченості", - сказав Захарченко.

Він додав, що коментарі деяких політиків поширювали ще з суттєвішими ознаками замовності. Наприклад, заяву Медведчука про те, що Лінчевському треба працювати не в МОЗ, а в похоронному бюро, поширив ряд проросійських видань.

Також поширювали супутні меседжі про те, що він проводив операції, не знімаючи годинника тощо.

Захарченко додав, що були особливо активними виданнями, які уже засвітилися в інформаційній кампанії проти Уляни Супрун, яка була у січні цього року.

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Засідання Рахункової палати відбулося 15 травня. На ньому, окрім членів Рахункової палати та Олександра Лінчевського, була присутня голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

Вона надіслала запит у Рахункову палату з проханням про стенограму.

Відповідь Рахункової палати датується 24 травня, а через тиждень, 1 червня, у мережу потрапили уривки з цієї промови зі скандальними "Це рак. Вони всі помруть".

Лінчевський вибачився за емоційні вислови, неприпустимо невдало використані під час його доповіді для опису проблеми, що зачіпає надто чутливі питання для пацієнтів.

І Олександр Лінчевський, і Уляна Супрун назвали слова вирваними з контексту.

"Історія зі звітом Рахункової палати по програмі "Лікування громадян України за кордоном" та Олександром Лінчевським колись увійде в підручники, як прекрасний приклад інформаційної атаки з використанням маніпуляцій та брехні", – написала Супрун.

Одразу отримати повну стенограму від Рахункової палати МОЗ так і не змогло.

Вийшло так, що Рахункова палата надала аудіозапис засідання "УП.Життя" раніше, ніж її отримало міністерство, а саме 6 червня, через 6 днів після оприлюднення уривку.

7 червня для аналізу слів заступника міністра зібралася дисциплінарна комісія.

11 червня вона зібралася вдруге, вислухала свідчення експертів та ухвалила рішення на користь Лінчевського.