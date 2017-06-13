Гальмо медреформи

Минулого тижня Верховна Рада 227-ма голосами підтримала у першому читанні законопроект №6327, покликаний докорінно змінити систему охорони здоров’я і сказати "прощавай" Радянському Союзу в медицині.

Всупереч очікуванням суспільства, пакет рефоматорських законопроектів не був прийнятий в цілому, що відтягло надію на реформу мінімум на декілька тижнів, і поставило під ризик її ухвалення взагалі.

Наступного ж дня мережу сколихнуло офіційне звернення провідних громадських організацій, які виступили з вимогою зняття Ольги Вадимівни Богомолець з посади голови комітету з питань охорони здоров’я.

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Чому провідні громадські організації виступили з вимогою зняття Ольги Вадимівни Богомолець з посади голови комітету з питань охорони здоров’я. Фото Дзеркало тижня

Вважаю потрібним пояснити в деталях, чому наш Фонд та партнери висунули таку радикальну вимогу до президента Петра Порошенка.

ДЕЖАВЮ

Комітет з питань охорони здоров’я вже давно охрестили "законодавчим лузером українського парламенту".

Ходити на засідання цього комітету – це тортури, які витримає не кожна людська психіка. Популізм, розповсюдження неправдивої інформації, неповага до колег і чиновників МОЗ – все це можна почути і побачити майже на кожному засіданні цього комітету.

За три роки свого існування, комітет може "похвалитися" лише трьома законами, ухваленими у сфері охорони здоров’я, і більша частина з них – зовсім не заслуга цього комітету.

Перший із законів – найскандальніший – про міжнародні закупівлі ліків та вакцин, було розроблено та ухвалено завдяки роботі громадських та пацієнтських організацій, де комітет скоріше не заважав, ніж сприяв цій реформі.

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У той же час, сьогодні окремі члени комітету, в тому числі його голова, наплодили низку законопроектів, які покликані вбити цю антикорупційну реформу, що економить українському уряду сотні мільйонів гривень на державних закупівлях ліків та вакцин.

Другий із законів – важливий, знову розроблений не членами комітету, а Урядом України, – про спрощення реєстрації лікарських засобів – пройшов комітет у важких суперечках і ледве потрапив до зали – незважаючи на те, що частина членів комітету мають той чи інший бізнес інтерес.

Але найцікавіше відбулося з третім законопроектом – про автономізацію медичних закладів.

Тодішній міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі 7 липня 2015 року подав пакет законопроектів 2309а, 2310а і 2311а, щоб зробити перший крок до реформи охорони здоров’я і автономізувати українські лікарні.

Його суть була простою і зрозумілою: дати лікарням можливість працювати так, як працює уся країна – тобто, перевести медичні заклади з роботи по Бюджетному кодексу на роботу по Господарському кодексу.

Для лікарень це означало можливість самостійно розпоряджатися коштами. Тобто, виконуючи поставлені задачі, надаючи послуги пацієнтам, використовувати наявне держфінансування на те, що насправді потрібне, а не на те, що написано в плані "зверху". Від цього, в тому числі, залежить ефективність надання медичних послуг пацієнту.

Здавалося б, ця проста ідея повинна була миттєво пройти парламент і запрацювати.

Не так сталося як гадалося. Пакет законів уряду був відразу заблокований на рівні профільного комітету Верховної Ради, вони не надавали висновок якого вимагає регламент, щоб законопроект потрапив у зал.

Техніка Богомолець та соратників була простою: комітет або не збирався, або збирався і ставив законопроекти в кінець порядку денного і просто не встигав їх розглянути на засіданнях, на базі комітету створювалися робочі групи, які довго і нудно обговорювали тексти законопроектів.

Далі – більше. Олег Мусій, як заступник голови комітету з питань охорони здоров'я, одразу ж назвав це "порушенням його конституційних прав" і почав вимагати "дати йому шанс зареєструвати альтернативні законопроекти" .

Щось нагадує, чи не так?

Мусій таки зареєстрував тоді альтернативні законопроекти, які розмивали суть основних. В результаті, вже після того, як Квіташвілі пішов у відставку і всі про нього забули, Верховна Рада ухвалила таки "доопрацьовані" законопроекти. Його текст був майже ідентичним міністерському. В ньому була лише одна ключова відмінність – необов'язковість автономізації.

В результаті законопроекти кастрували, прибравши обов’язковість реформи організаційно-правової форми медзакладів. На це у комітету пішло два роки.

Напередодні голосування у парламенті за відставку Квіташвілі, екс-міністр озвучив імена тих, хто на його думку, не допускав реформування сфери охорони здоров'я.

Серед осіб, які на його думку блокували найочікуванішу реорму охорони здоров’я екс-міністр назвав Ольгу Богомолець, Олега Мусія, Тетяну Бахтєєву, Ігора Шурму та Андрія Шипка.

Тоді Квіташвілі назвав ганебним засідання комітету з охорони здоров'я від 16 вересня й некомпетентним керівництво комітету, акцентуючи на їх небажанні підтримати розроблені міністерством законопроекти, які були раніше підтримані науково-експертним управлінням Ради, Світовим банком та Міжнародним валютним фондом.

ОПЕРАЦІЯ "В ОБХІД ПОПУЛІСТАМ"

Саме тому новий пакет законів, розроблений командою в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, в жодному разі не повинен був потрапити у цей комітет – "бермудський трикутник законодавчих ініціатив".

Простий по своїй суті пакет законопроектів пропонує спрямувати державні кошти на оплату не ліжко-місць (часто непотрібних і неефективних лікарень та інфраструктури), а конкретних послуг, якими дійсно скористався пацієнт.

В результаті, в українській державній медицині нарешті повинна з’явитися конкуренція, яка у всіх наших сусідів (Польща, Литва тощо) призвела за декілька років до різкого покращення якості послуг і підвищення зарплат лікарів.

З самого початку стало зрозуміло, що шлях цих законопроектів буде важким, адже він покликаний суттєво змінити систему фінансування, прибрати "чорний кеш" з лікарень, який осідає в кишенях переважно головних лікарів та їхніх родичів.

Першими фракціями, які беззаперечно підтримали ці прогресивні законопроекти стали "Самопоміч" та "Народний фронт".

Блок Петра Порошенка (в передвиборчій п’ятірці якого героїня нашого звернення займає почесне третє місце), ініціював створення міжсекторальної робочої групи, яка два тижні працювала з МОЗ, щоб зрозуміти суть законодавчих ініціатив і внести свої корективи, більша частина з яких взята до уваги.

Ольга Вадимівна вирішила, що замість роботи в парламентській робочій групі достатньо прислати на неї звернення, що урядова медична реформа неправильна і треба взагалі розглядати інший проект її авторства, який є набагато кращим.

Що показово, під час ключового засідання робочої групи по розгляду медичної реформи, Ольга Вадимівна постила у Facebook фотографії з позачергового засідання комісії з питань культури та духовності, яке вона приймала у своєму маєтку у Радомишлі.

ЧАС "Ч"

Пакет законопроектів №6327 та №6329 повинні бути ухвалені Верховною Радою України до закінчення літньої сесії парламенту.

Без цих змін проект Бюджету України на 2018 рік, який буде сформовано до 15 вересня, не міститиме необхідних механізмів для запуску реформи охорони здоров’я з 1 січня 2018-го року, як це наразі заплановано, і чого так сильно очікують українські пацієнти.

Більше того, медреформа може бути відкладена на роки, адже такі зміни в передвиборчому році тяжкі, а у виборних 2019-2020 взагалі малореалістичні.

Слідкувати за розглядом пакету законопроектів №6327 та №6329 в залі українського парламенту 8 червня було неможливо без валідолу.

Ольга Богомолець, Олег Мусій, Юлія Тимошенко, регіонали… Всі нещадно розбивали цю ініціативу. Усі вони вступилися за "безоплатну" медицину: мовляв, реформа суперечить Конституції, це геноцид української нації, скорочення робочих місць, відсутність ліків, люди будуть позбавлені входу в медзаклади і взагалі – медреформа знищує систему охорони здоров’я.

З трибуни парламенту в день голосування за 6327 та напередодні на засіданні комітету соціальної політики, пані Богомолець не лише нагнітає прихід медичного Апокаліпсису: вся медицина стане платною! всі лікарні позакриваються! всюди буде корупція! Але, в роботу йдуть і більш цікаві тези. Наприклад, Ольга Вадимівна вважає, що без включення до гарантованого пакету послуг патологоанатома, медична реформа не має сенсу.

Все це ми вже бачили на прикладі закону про автономізацію – популізм, відмова від змістовної дискусії, затягування процесу та гра в наперстки з регламентом.

Саме про таке затягування говорив президент на Національній раді реформ.

В результаті, отримали 227 "вистражданих" голосів за ухвалення в першому читанні №6327 та відхилення №6329.

Заслуга цього напівпровалу повністю покладена на популістів і критиканів, які безсоромно брехали депутатам та глядачам з трибуни Верховної Ради.

До закінчення сесії лишилося 2 тижні: 19-23 червня та 11-14 липня. Те, що депутати ухвалять цей пакет в липні – малоймовірно. Єдиний шанс – це тиждень з 19-23 червня, коли медреформа може отримати шанс на життя.

Судячи з того, що прямо у залі Верховної Ради, після наполегливих звернень Ольги Богомолець, законопроект 6327 був відправлений на доопрацювання в Комітет охорони здоров’я, нас всіх очікує рішучий бій.

І ми маємо забрати у брехунів та популістів головне – наше здоров’я.

Ольга Стефанишина, виконавчий директор БФ "Пацієнти України", експерт Реанімаційного Пакету Реформ