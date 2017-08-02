Проваленный вступительный экзамен

Первый самостоятельный опыт взаимодействия с государством закончился горьким разочарованием для 160 тысяч молодых людей.

Именно столько девушек и юношей чувствуют себя обманутыми и униженными.

Для их родителей этот кейс, наверное, стал "одним из" в длинной череде собственных отношений с госструктурами, но от того не менее оскорбительным.

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Таковы вкратце итоги вступительной кампании в вузы в этом году.

Если называть вещи своими именами, это был стыд и позор. Возможно, это самая провальная вступительная кампания в истории Украины.

Такого количества скандалов не могу даже припомнить. Форумы возмущенных абитуриентов и их родителей, и ленты в Facebook периодически напоминали боевые сводки. И все – на одну и ту же тему: "Как мы сражаемся с ЕГЭБО и проигрываем бой".

А вся эта ситуация родилась буквально на ровном месте и нужно было очень постараться, чтобы ее создать.

Началось все в марте. Тогда Министерством науки и образования был назначен тендер по разработке нового программного обеспечение для ЕГЭБО, Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Электронная система, существовавшая до этого, как было сказано, не удовлетворяла некоторым требованиям законодательства и текущим задачам, поэтому решено было "с нуля" разработать новую.

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Но мне, как ИТ-менеджеру с многолетним стажем, честно говоря, и в голову не могло прийти, что новую разработку будут готовить авральными темпами уже к этому вступительному сезону.

В начале марта проводится тендер, в конце марта по его результатам заключается соглашение на разработку системы, а всего через два месяца (!) в конце мая, подписывается протокол испытания созданного продукта.

Сам тендер был проведен через систему "Прозорро", но вопросы по его результатам остались, поскольку его выиграло ПАО "Научно-исследовательский институт прикладных информационных технологий".

Как выяснили журналисты, одним из акционеров компании в момент проведения тендера являлся член коллегии МОН Михаил Згуровский, а руководителем департамента в этой же этой фирме трудился Станислав Горский, советник министра образования Лилии Гриневич.

Заказчиком же системы, которая обошлась бюджету около 9 млн грн, выступало госпредприятие "Инфоресурс", которое относится к сфере управления МОН. Может быть, эти милые подробности и объясняют происшедшее?

Напомню: приемные комиссии в университетах заработали 12 июля, т.е. времени на опытную эксплуатацию системы практически не оставалось.

Решили испытывать непосредственно "в бою".

Ну, и доиспытывались. База легла в первые же дни, не давая возможности абитуриентам зарегистрироваться и выдавая им бесконечные "ошибки", доводя "до сказу" и выпускников, и их родителей.

Кто-то не рассчитывал, что будет такой поток обращений? А на что рассчитывали? Не знали, сколько у нас выпускников?

Люди сутками сидели у компьютера, пытаясь зарегистрироваться в системе.

Известная блогер Анна Гин, не стесняясь в выражениях, рассказала в Facebook о том, как это происходило. Очень показательный пост. Цитирую фрагмент:

– За то время, которое мы с дочерью провели у компьютера, в прошлом столетии я успела пешком на каблуках обойти все харьковские вузы.

– Понимаете, – говорит утром по радио дядька-чиновник, – Огромное количество людей одновременно стали регистрироваться в системе, поэтому она дала сбой.

Ну, надо же! Дяденька, милый, "огромное количество" – это ровно 192 778 выпускников украинских школ сдавших ЗНО еще месяц назад. Нихрена себе неожиданность для ваших админов, правда?

Родительские чаты третий день разрываются. Гигабайты переписки. "У кого получилось??? Помогите!!!!". Не кричите, никто нам не поможет. Разве что наши дети. Которые все же поступят в вузы. Вырастут и исправят, наконец, это чёртову "невідому помилку".

МОН ответил на созданный им же форс-мажор неординарно, милостиво разрешив абитуриентам подавать письменные заявления в вузы.

Заявив, что все спорные вопросы будут решаться в пользу поступающих, МОН в то же само время с барского плеча выделяет на "бумажное оформление" всего два дня!

Т.е. ребенок, подающий заявки в несколько университетов в разных регионах, по-видимому, должен уложиться в пару дней, объезжая их один за другим?

Счастливчики, которых система допускала к регистрации, тоже не были гарантированы в успехе. В один прекрасный момент из-за сбоя 40 тыс. заявлений были попросту утеряны.

В процессе эксплуатации то и дело выявлялись проблемы, которые программисты денно и нощно устраняли, что называется, "на коленках".

Например, возникла проблема с пересчетом оценок из школьных аттестатов, сделанных по 12-ти балльной шкале, в 200-балльную систему.

Дополнительный сервис в виде электронной системы "Конкурс", который должен был стать для абитуриентов своего рода маяком и показывать в режиме реального времени ситуацию с поступлениями по вузам, чтобы каждый мог реально оценить свои шансы при подаче документов, корректно так и не заработал.

В ситуацию вынуждены были вмешаться народные депутаты, которые после обращений разъяренных родителей написали министру подробное письмо и поделились соображениями, как выходить из созданной самим МОНом ситуации.

И так далее, и так далее, и так далее…

А завершилась вся эта эпопея феерической по степени цинизма реакцией МОН в духе "сами дураки": дескать, в большинстве случаев проблемы возникали из-за того, что сами выпускники и учебные заведения некорректно вводили в базу информацию.

И даже никакого намека на признание собственных ошибок и элементарное человеческое извинение.

Когда я работал руководителем вуза, в один прекрасный день понял, что министерство реально не имеет никакой стратегии по развитию высшего образования. Те решения, которые принимались в отношении нашего вуза, были настолько сомнительными, что все время возникало подозрения в их коррупционной подоплеке.

Сейчас я думаю, что это была та капля, в которой отражается море.

И еще я думаю, что своими действиями МОН наносит колоссальный вред, поскольку подрывает в молодых людях зачатки доверия к государству.

И какими бы цифрами ни сыпали теперь чиновники, подводя итоги вступительной кампании, ее главный результат остается за пределами этих формальных показателей.

Тот вопрос, который "зацепил" меня после этой вступительной кампании: доверие скольких молодых людей Украина еще должны потерять из-за подобной некомпетентности чиновников?

Эдуард Рубин, сооснователь харьковского ИТ-кластера, бывший и.о. ректора ХНУРЭ, инициатор ряда независимых образовательных проектов