Заробити на смертях: як нас позбавили світової вакцини в 5 разів дешевше

Три долари заплатила Всесвітня організація охорони здоров'я за вакцину, закупівлю якої в ручному режимі зірвав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Саме з Serum Institute of India – найбільшим світовим виробником вакцин, вело перемовини державне підприємство "Медичні закупівлі", і було вже на фінальному етапі підписання договору, який скасував МОЗ. Вакцину саме цього виробника закуповували для COVAX - всесвітньої ініціативи по боротьбі з COVID-19.

Це можна дізнатися з відповіді підприємства на мій депутатський запит.

Тепер замість цього ми отримаємо китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу, а мали шанс купити вакцину ледь не по $3, тобто в 6 разів дешевше!

До того ж, дослідження Бразилії показують, що ефективність цієї вакцини 50%, на відміну від 90% і вище, як у інших виробників.

Жодна країна ЄС цю вакцину не придбала.

Відповідь підприємства "Медичні закупівлі" на депутатський запит

Відповідь підприємства "Медичні закупівлі" на депутатський запит

Спочатку нам рік брехали, що ведуть перемовини щодо отримання вакцин.

Насправді ж процес реєстрації виробників почався аж з середини грудня, коли не те що Велика Британія чи США, а й бідніші країни, як, наприклад, Філіппіни чи Марокко вже давно закупили вакцини.

І майже всі європейські країни, в тому числі, сусіди України цими днями почали вакцинацію.

Зрештою, "конкурс Степанова" з усіх виробників пройшов лише один – Sinovac Biotech, а фірмою-постачальником стало українське акціонерне товариство "Леккхім".

Український виробник виступив вже всім нам звичною "компанією-прокладкою", а ціна знову виявилася захмарною.

Новина про закупівлі одразу привернула увагу, адже інші світові розробники вакцин пропонують ціни у $2, $8,5 та $12 за дозу.

Ціни на вакцини проти коронавірусу від світових розробників. Джерело nashigroshi.org

Можливо, для України ціни просто підвищені, подумаєте ви?

Але ж ні – держпідприємство було готове укласти угоду з найбільшим світовим виробником вакцин, індійським інститутом Serum, який забезпечив вакцинами понад 160 держав.

Договір вже укладено, принаймні, ми отримаємо хоч якусь вакцину, скажете ви.

Проте й тут проблема: Україна замовила усього 1,9 млн доз.

Для повноцінної вакцинації кожна людина має отримати по дві дози вакцини, а отже, нині, завдяки жадібності міністра, на вакцинацію може розраховувати менше 1 мільйона українців.

При ефективності в 50% відсотків – діліть цю цифру надвоє.

Тобто крім обіцяних 8 мільйонів доз допомоги від COVAX, станом на початок 2021 року Україна, як держава, не мала жодної законтрактованої дози вакцини.

Ще 5 мільйонів доз "Лекхім" хоче, зокрема, розпродати самотужки підприємствам. Іншої вакцини ні в кого іншого все одно не вийде купити, адже жодна інша вакцина не зареєстрована в Україні.

І найбільші шанси на реєстрацію має лише російський "Спутнік V".

Що маємо в сухому залишку?

Після того, як міністр Степанов в ручному режимі змусив зупинити всі перемовини та обрати вакцину від свого постачальника, яку купили в 6 разів дорожче, ще й у мінімальному обсязі – на це публічно звернув увагу керівник "Медичних закупівель України" Арсен Жумаділов.

За це Максим Степанов заблокував роботу ДП "Медзакупівлі". Тож наразі Україна не лише не може укладати договори про постачання нової вакцини, а й призупинила постачання всіх інших ліків.

Вкотре, мільйони тяжкохворих українців залишаються без життєво необхідних препаратів через політичні ігри міністра.

"Вишенькою" на торті стала заява Степанова про те, що компанію, яка проводить закупівлі планують змінити.

І раніше процес закупівлі ліків слугував "хлібом" для міністрів, адже саме через нього йшли найбільші корупційні схеми.

"Медзакупівлі України" було створено саме для того, аби унеможливити таке втручання від МОЗ та закуповувати медикаменти за прозорим конкурсом. Але нас знову повертають в часи Богатирьової.

Бо такі схеми геть не оминули "нової влади".

В березні я писала, як ще тодішній керівник МОЗу Ілля Ємець, блокував отримання захисних масок, халатів та респіраторів для лікарів, бо постачальник був "не свій".

Ціна "ненажерливості" нинішнього міністра ще страшніша: спочатку без костюмів залишилися медики. Їх купили в мінімальній кількості и в 2 рази дорожче ціни, за яку пропонувало купити державне підприємство.

Тепер же без вакцинації лишається більшість населення, й Україні загрожує остаточне ярмо країни третього світу.

До нас тривалий час буде заблокований переліт до інших країн, де населення вже буде вакциноване.

Інвестори боятимуться вкладатися в нашу економіку, адже ефективна вакцинація стала пріоритетом для адекватного інвестиційного клімату в державах у 2021 році.

А прірва між розвитком вакцинованих і невакцинованих країн зростатиме ледь не щодня.

На тлі безладу заподіяного Степановим, проросійські сили все частіше пропонують нам російську вакцину "Спутнік V", в якості альтернативи.

І хоч медійно МОЗ всіляко відхрещується від закупівель у росіян, вакцина чомусь єдина допущена до реєстрації в Україні.

А Степанов говорить, що питання закупівлі російської неперевіреної вакцини надто заполітизоване й треба дивитися чи вона ефективна…

Нас, фактично, знову відділяють від цивілізованого світу та штовхають в бік Росії та їх вакцини, яку не визнав ніхто в світі.

Тож поки наші лікарі ціною власного життя втримують країну від епідеміологічної катастрофи, міністр задля старого-доброго "дерибану" готовий заплатити здоров’ям та добробутом українців на багато років.

Олександра Устінова, народний депутат від партії "Голос", спеціально для УП.Життя

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