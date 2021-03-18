45 соток вінницького онкодиспансеру подарують під приватний медцентр 

45 соток землі на території вінницького обласного онкодиспансеру хочуть віддати під приватний медичний центр.

Це Вінницьку обласну раду просить зробити головний лікар онкодиспансеру – Володимир Шамрай.

А все тому, що він та його друзі хочуть побудувати там медичний центр, куди відправлятимуть на платну діагностику всіх онкохворих.

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Адже навіщо надавати послуги безкоштовно в державній лікарні, якщо можна на пацієнтах заробити?

Цікаво, що новий медичний центр пов’язаний із самим головним лікарем та друзями його сім'ї – родиною місцевого бізнесмена та депутата Ігоря Ткачука, його дружиною, теж депутаткою Людмилою Станіславенко.

Ця історія почалася ще у 2019 році. Тоді, головний лікар "Подільського центру онкології" Володимир Шамрай звернувся до Вінницької облради, з проханням віддати 30 соток з території очолюваного ним онкодиспансеру під будівництво приватного медичного центру "Медіхелс".

Тоді облрада землю не віддала, а голова профільної комісії навіть заявив, що пропозиція має ознаки корупції.

Однак апетити ростуть, тому вже 19 березня Вінницька облрада буде знову ділити комунальну землю онкодиспансеру.

Головний лікар цього разу попросив віддати під "Медіхелс" в півтора рази більше землі – 45 соток.

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Навіщо на території лікарні будувати іншу, приватну, запитаєте ви?

Схема проста: ви йдете в звичайну лікарню, вам там кажуть, що ліків у них немає, а деякі процедури просто не роблять, бо обладнання не те. І вам доводиться йти лікуватися за власний рахунок, витрачаючи величезні кошти, у приватну клініку за рогом.

Прибуток з якої отримує керівництво лікарні чи їхні знайомі.

Мільйонні сімейні підряди на життях та здоров’ї

Якщо почитати документи, виявиться що серед засновників фірми "Медіхелс", якій просить виділити 45 соток головний лікар Шамрай, є Альона Барчишена.

Ця жінка одночасно керує фірмою "АЯГІК", яка належить дуже відомій у Вінниці родині "місцевих олігархів" Ткачуків.

Крім успішного сімейного бізнесу, вся родина влаштована при владі: Ігор Ткачук є депутатом Вінницької міської ради, його брат Геннадій та дружина Людмила Станіславенко – депутати Вінницької облради.

Всі від однієї партії – "Української стратегії Гройсмана".

Вони є фігурантами багатьох антикорупційних розслідувань, знані на всю Вінницю своїми спробами "роздерибанити" землю біля заплави річки Вишня для себе та своїх помічників.

Крім "МедіхелС", якій хочуть виділити 45 соток на території лікарні, є ще одна компанія з різницею у назві в 1 літеру – "МедіхелП". Вона частково належить дружині головного лікаря Олені Шамрай.

Вони пов’язані між собою не лише дуже схожою назвою, а й тим, що в обох компаній серед засновників була киянка Галина Чернишова.

Як пов’язані родини Ткачуків та Шамраїв з компаніями:

До речі, ще з 2019 року на всіх засіданнях облради дружина Ігоря Ткачука, депутатка Людмила Станіславенко, напрочуд активно закликала депутатів підтримати передачу землі онкодиспансеру під компанію "Медіхелс", пов'язану з її чоловіком.

Жінка навіть погрожувала, що особисто слідкуватиме, аби онкохворим з родин депутатів, які не проголосують за це рішення ніколи не було надано допомоги.

Куди ж дивиться головний лікар, який давав клятву Гіппократа, запитаєте ви?

Фото з Facebook

Це фото, зроблене на концерті "Океан Ельзи" сім років тому. На ньому головний лікар Володимир Шамрай із дружиною Оленою, на яку оформлений бізнес, а також їх друзі – Ігор Ткачук та Людмила Станіславенко.

Схоже родини дружать давно і не раз про це публічно навіть заявляли.

Аж тут з'явилася ще одна можливість для спільного бізнесу, який і так давно та успішно процвітає в Шамраїв поряд з основною роботою – керування онкодиспансером.

Так, наприклад, на території Вінницької міської лікарні №1, розташованої прямо поряд з онкодиспансером, у медмістечку функціонують одразу дві медичні фірми, якими володіє дружина головного лікаря онкодиспансеру, Олена Шамрай – "Витамедлайф" та "Медіхелп".

Тобто три чверті будівлі, побудованої на території комунальної лікарні, належать фірмі дружини головного лікаря, яка просто заробляє на платних діагностичних послугах.

При цьому Олена Шамрай оформлена звичайною лікаркою в онкодиспансері під керівництвом чоловіка.

Хоча це не заважає родині володіти землею на понад 6 тисяч квадратних метрів, кількома елітними будинками та авто.

До речі, дівоче прізвище дружини головного лікаря – Завадюк. А її батько був попереднім очільником онкодиспансеру до її чоловіка. І тут не обійшлося без сімейних підрядів.

До такого порядку речей в обласному диспансері вже, схоже, звикли.

Так, депутат вінницької облради Анатолій Ковальчук, працюючи у онкодиспансері заввідділенням хірургії, продавав пацієнтам ліки зі своєї ж мережі аптек.

Зароблені гроші разом з дружиною вкладав у готельно-ресторанний комплекс площею понад 1000 квадратних метрів.

Ковальчука називали одним з найбагатших депутатів попередньої Вінницької облради, і тепер бачимо, якою ціною.

Пацієнти ж постійно скаржаться на халатність персоналу, платні послуги та небажання персоналу лікарні навіть поворухнутися без грошей. На додачу їм тепер доведеться купувати ліки та робити аналізи за величезні кошти в приватному медцентрі.

Голосування за виділення 45 соток під онкодиспансером заплановане вже на п'ятницю, 19 березня.

Засідання призначили на день народження головного лікаря онкодиспансеру – Володимира Шамрая. Чи чекає на нього подарунок у вигляді 45 соток, виділених під приватний центр його друзям та бізнес-партнерам – побачимо.

Обласним депутатам доведеться обирати між совістю та відповідальністю перед вінничанами, яких скоро залишать взагалі без комунальних лікарень з приватними клініками сам на сам, та тиском з боку однієїь з найвливовіших сімей місцевих депутатів Ткачуків, які якщо потрібно то можуть перейти і до погроз.

Звичайно, цю ініціативу пафосно рекламуватимуть вінничанам як взірець державно-приватного партнерства.

Але в реальності, землю лікарні просто подарують родинам Ткачуків і Шамраїв, аби ті збирали там данину з вінничан, які віддають і продають останнє, аби лише врятувати близьких від раку.

Олександра Устінова, народний депутат від партії "Голос", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина makarovmaximwork/Depositphotos

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