Чому такий коштовний "безкоштовний" інфаркт

Інфаркт. Страшне слово, якого боїться кожний. Діагноз, з яким відлік іде не на дні, а на години чи навіть хвилини.

Для когось – це убивчий діагноз, а для когось – непоганий заробіток.

Протягом перших годин пацієнтам із гострим інфарктом потрібно провести операцію – вставити у серцеву судину невеличку металеву сітку – стент. Це називається стентування. Воно дозволяє відновити доступ крові до серця. В іншому випадку – смерть або інвалідність.

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Щороку понад 40 тисяч українців страждають від інфаркту, з них 25 – потребують стентування.

Протягом перших годин пацієнтам із гострим інфарктом потрібно провести операцію – вставити у серцеву судину невеличку металеву сітку – стент. Фото czgur/Depositphotos

Міністерство охорони здоров'я стверджує, що всі українці у критичному стані, яким необхідна така операція, мають отримувати стенти безкоштовно.

Коли пацієнтів доставляють по швидкій, стенти та операція оплачуються державою, а не пацієнтом чи його родичами.

Лише минулого року держава через британську міжнародну організацію Crown Agents закупила більше 23 тисяч стентів, що дозволяє майже повністю покрити потребу в стентах для всіх українців, що звертаються по швидкій.

Ціна стенту американського виробництва, закупленого за держкошт, склала від 2 до 4 тисяч гривень (в середньому від 75 до 150 доларів).

Окрім цього стенти, хоча і в значно менших кількостях закуповують і регіональні клініки, обласні кардіологічні диспансери, клініки Академії наук та столичний Інститут серця.

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Всього 23 лікарні, які отримують від держави стенти, додатково ще закуповують їх за гроші, виділені їм окремо. От тільки купують їх у два, а іноді і в чотири рази дорожче міжнародних організацій, і дуже часто – свідомо уникаючи системи державних закупівель ProZorro.

Взагалі уникнення ProZorro через розподіл однієї закупівлі на декілька вже стало звичайною практикою лікарень і не лише в закупівлі стентів, але й ліків.

А навіть там, де купують через онлайн платформу – часто компанії лише номінально є конкурентами, пов'язані між собою і ціни при закупівлях взагалі не падають.

До речі, бюджет регіональних закупівель майже доходить до розміру центрального, і минулого року склав 4 мільярди гривень, у порівнянні з 5,9, які витратив на ліки МОЗ.

Для розуміння, обласний онкологічний диспасер розпоряджається в середньому 20-25 мільйонами гривень. Але якщо центральні закупівлі проводяться через міжнародні організації і знаходяться під постійним моніторингом громадськості і ЗМІ, то в регіонах кожен купує що, де і як захоче.

Більшість онкологічних обласних диспансерів проводить левову частку закупівель на допорогах.

Наприклад, Кіровоградський обласний диспансер, яким раніше керував народний депутат від БПП Костянтин Яриніч, а тепер керує його батько, 65% тендерів минулого року провів на допорогах.

Загальна сума закупівель цього онкодиспансеру склала 20 мільйонів, з них лише на 5 мільйонів були реальними конкурентними торгами.

Схожа ситуація і на Закарпатті, де обласним онкологічним диспансером керує лікар, засуджений в 2012 році за розтрату державного майна. Тут 84% всіх закупівель майже на 25 мільйонів гривень теж були проведені без конкуренції і договори були укладені напряму з постачальниками.

Не дивно, що ціна на ліки в регіональних диспансерах буває до 4 разів вища за ціни, за якими ліки купують міжнародні організації для МОЗ.

Якщо подивитися на закупівлю стентів регіональними лікарнями, то ситуація дуже схожа, як і з ліками для онкохворих.

Наприклад, Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер купує стенти, уникаючи системи електронних торгів.

Фактично лікарня підписує угоди напряму з фармацевтичними дистрибюторами і по ціні в 3 рази вищій, ніж закуповують міжнародники: замість 2 тисяч гривень за стент Чернівецький кардіологічний диспансер платить 6.

Щоб обійти ProZorro і укласти договір напряму – закупівлю банально розділили на дві. Купили 3 стенти за майже 18 тисяч гривень, а потім ще 32 за 191 тисячу. Тобто замість проведення торгів на 207 тисяч лікарня уклала 2 угоди – на 18 і 191 тисячу.

Керує Чернівецьким обласним диспансером без перебільшення – мільйонерка.

Маковійчук Ірина разом з чоловіком, теж лікарем за освітою, задекларувала більш ніж півмільйона доларів. У власності сім'ї квартира на 400 квадратів, розміром з 3-поверховий будинок, БМВ, земля, а також елітні годинники та ювелірні вироби.

До речі, на весіллі дочки головної лікарки та місцевого депутата нещодавно навіть виступала співачка Ольга Полякова, яка в середньому отримує 10-15 тисяч доларів за виступ.

І хоча у власності чоловіка Маковійчук – приватний медичний бізнес, дохід від нього у 127 тис. гривень за рік не дає пояснення таким заможним статкам родини. Тому, або подружжя не сплачує податки з приватної клініки, або має інший дохід, не задекларований офіційно з іншого місця роботи – державної клініки.

Цікаво, що керівник тендерного комітету Чернівецького обласного кардіодиспансеру Наталія Турубарова-Леунова, яка займається закупівлями лікарні, та її чоловік теж досить не бідні люди. Він, до речі, працює в цій же лікарні. Лікарське подружжя задекларувало 4 квартири на майже 300 квадратів.

Також дорожче за міжнародні організації купує стенти Одеська обласна клінічна лікарня: замість 2 тисяч платить за стент 5. Отримавши минулого року від держави 428 стентів, Одеська лікарня дозакупила ще 200 вдвічі дорожче.

І хоча купували стенти начеб-то через ProZorro, тендер важко назвати конкурентним, оскільки на нього заходять дві пов'язані між собою компанії – "П'ятий елемент медіка" та "Амаркорд".

Власником та керівником ТОВ "П‘ятий елемент медіка" є Ірина Зимбалевська. Утім до неї власниками фірми були Майя та Олександр Мороз, які нині володіють ТОВ "Амакорд".

Керівник Одеської лікарні Гульченко Юрій Іванович та його дружина-пенсіонерка – досить заможні люди. Гульченко задекларував 2 будинки по 150 квадратів кожен, 2 мерседеси, земельні ділянки та навіть приватну моторну яхту.

Півтора роки тому завідувач одного з відділень цієї лікарні, теж досить заможна людина судячи з фото його будинку, був затриманий за вимагання хабара у породіллі. Цікаво, що тоді головний лікар відмовився допомагати правоохоронним органам.

Не став виключенням серед "захмарних" цін і столичний Інститут серця, який отримав минулого року 820 стентів від держави. Ті стенти, які міжнародні організації купують по 3 тисячі гривень – Інститут серця купує по 12 тисяч.

Те саме і з іншими за параметрами стентами. Ті, які держава купує по 2 тисячі – Інститут серця купує за 5 тисяч. І знову ж таки в пов'язаних між собою компаній – "П'ятий елемент медіка" та "Амаркорд".

ЩО ЗАДЕКЛАРУВАЛИ ГОЛОВНІ ЛІКАРІ

(для перегляду скористайтеся стрілочками)

В Інституті серця теж, як то кажуть "схвачено" все – на всіх посадах свої люди. Очолює інститут серця Борис Тодуров, який задекларував маєток на 700 квадратів, 6 гектарів землі, кілька квартир та 400 тисяч доларів.

Головою тендерного комітету Інституту працює колишній бізнес-партнер дружини Тодурова – Віктор Шевченко. Благодійний фонд при Інституті "Серце на долоні" – теж веде до родини Тодурових: засновником його є дочка Бориса Тодурова та її чоловік.

Свого часу засвітився в скандалі й Василь Лазоришинець, очільник іншого столичного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова. Журналісти знайшли, що фірма дружини Лазоришинця не тільки розташована на третьому поверсі державного закладу, а й забирає у закладу найбільш фінансово забезпечених клієнтів – іноземців.

А на самій території інституту ім..Амосова є три приватні аптеки, які також підконтрольні Лазоришинцю і його бізнес-партнеру Геннадію Книшу. Це аптека "ЮМЕД", "Лікар" та "Аптека 58".

Чи треба говорити про те, що Лазоришинець задекларував 3 машини, близько 200 тисяч доларів та дорогоцінних металів на 2 мільйони?

До речі минулого тижня народний депутат Костянтин Яриніч проводив круглий стіл з кардіологами, де обговорювали нестачу фінансування та "відсутність системних заходів з боку Міністерства охорони здоров'я".

Цікаво, чи обговорювали керівники та заступники державних клінік можливість зниження цін на закупівлях в підпорядкованих їм лікарнях та економії державних коштів, за які можливо було б пролікувати більше пацієнтів?

Олександра Устінова, член правління "Центру протидії корупції", спеціально для УП.Життя