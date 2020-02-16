Новий закон про працю стимулюватиме зайнятість жінок

Різниця між рівнем зайнятості чоловіків та жінок працездатного віку в Україні становить 9 процентних пунктів. Такими є останні дані Держстату.

Дослідження Центру економічної стратегії показує, що лише для 4% жінок, що не працюють та не перебувають в активному пошуці роботи особистий вибір є основною причиною їх незайнятості.

Це означає, що інші 96% могли б почати працювати, якби для них були створені відповідні умови.

Чи може ця ситуація змінитися, якщо новий законопроект про працю буде прийнятий?

Може. Новий закон зробить ринок праці більш гнучким та прибере старі, дискримінаційні норми.

Зокрема, наступні норми можуть суттєво полегшити для жінок процес повернення до робочої сили:

1. Можливості для дистанційної та гнучкої зайнятості.

Новий законопроєкт про працю є більш гнучким щодо можливих форм зайнятості.

По-перше, тепер умови трудового договору, які узгоджуються індивідуально між працівником і роботодавцем можуть включати дистанційну зайнятість.

Згідно опитування, проведеного для нашого дослідження, 56% жінок кажуть, що відсутність робочих місць з можливістю працювати дистанційно або неповний робочий день – одна із перепон при пошуку роботи, а 27% – що це основна перепона.

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Дистанційна зайнятість може допомогти жінкам поєднувати догляд за дітьми та роботу.

Можливість прописати дистанційну зайнятість в трудовому договорі сприятиме створенню більшої кількості легальних робочих місць, які з одного боку забезпечують жінкам усі необхідні трудові права, а з іншого боку будуть достатньо гнучкими, щоб дозволити жінкам (і чоловікам) поєднувати роботу і інші зобов’язання.

2. Можливості для фрілансерів щодо нефіксованого робочого часу.

Новий законопроект про працю передбачає різні трудові договори, серед яких є договір з нефіксованим робочим часом.

Цей договір передбачає, що працівник виконує завдання, коли у роботодавця виникає потреба, але зберігає можливість співпрацювати з декількома роботодавцями одночасно.

Це дозволить жінкам (і чоловікам), які працюють як фрілансери та не мають постійних робочих місць, мати офіційну зайнятість, та гарантований щомісячний дохід (роботодавці мають виплачувати працівникам, що працюють за договором з нефіксованим робочим часом зарплату щонайменше за 8 годин праці щомісячно), зберігаючи можливість обирати з ким вони хочуть співпрацювати.

Згідно з нашим дослідженням, чверть незайнятих жінок, хотіли б мати власну справу, а не працювати за наймом.

Договори з нефіксованим робочим часом можуть стати "золотою серединою" – з одного боку, даючи можливість продавати свої послуги різним клієнтам, а з іншого – зберегти стабільність, пов’язану з роботою за наймом.

3. Скасування дискримінаційних норм.

В поточному Трудовому кодексі, який був прийнятий ще у 70-х роках минулого сторіччя, багато норм щодо праці жінок є відверто дискримінаційними.

Наприклад, жінкам з дітьми до 3 років заборонено працювати понаднормово, в нічний час, або бути направленими у відрядження.

Ці норми були прописані з уявленням, що саме жінка має доглядати за дитиною, і тому вона не зможе працювати вночі, або поїхати у відрядження.

Разом з тим, це не завжди так: у багатьох сім’ях, не лише жінки, а й чоловіки та інші члени родини активно залучені до догляду за дітьми.

Тому наявність таких норм позбавляє жінок самостійного вибору: чи хочуть вони поїхати у відрядження, чи працювати понаднормово та отримувати додатковий заробіток.

У новому законопроєкті відсутні такі дискримінаційні норми.

4. Збереження наявних пільг.

Хоча новим законопроектом багато що змінюється, гарантії та пільги для вагітних жінок залишаються незмінними.

Наприклад, зберігається трирічна декретна відпустка.

Більше того, новий закон дає батькам змогу обрати, кому з йти у декретну відпустку: кожна родина може вирішити самостійно, кому з батьків краще взяти декретну відпустку саме у їх випадку, а не перекладає цю відповідальність автоматично на жінку.

Основною перевагою нового закону про працю є осучаснення застарілих і дискримінаційних норм і надання більша гнучкість.

Цей законопроект не вирішує усіх проблем, через які рівень зайнятості жінок є низьким: наприклад, великою проблемою залишається відсутність достатньої кількості якісних місць в дитсадках.

В той же час, він надає жінкам (і чоловікам, які залучені до процесу догляду за дітьми) більшу гнучкість і можливість обирати такі умови праці, які підходять саме їм.

Дарія Михайлишина, економіст, Центр економічної стратегії, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина IgorVetushko/Depositphotos

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