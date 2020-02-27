Как всего одна поправка к законопроекту может в 10 раз повысить цены на лекарства

По идее, фармацевтический рынок должен быть таким же, как и любой другой рынок товаров.

Тем не менее, при пристальном взгляде окажется, что на него не действуют обычные законы конкуренции.

Причина – зарегулированность рынка лекарств, который многие игроки умудрились хитро монополизировать и не останавливаются на этом пути.

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Но проблема в том, что за их законодательные изыски платит государственный бюджет, а самое главное – пациенты своим здоровьем.

Остановимся на последних событиях, которые могут привести к очередному витку роста цен на лекарства.

5 февраля состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по законопроекту 2538.

Проект, цель которого повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров в ходе закупок в сфере здравоохранения, рассматривается ко второму чтению.

На этом заседании рассматривали поправки и внезапно оказалось, что одной из них, № 94, не было в первой редакции!

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Чем эта поправка так опасна?

Она ограничивает до 31 марта 2022 года использование процедуры упрощенной регистрации лекарств, которые закупаются по централизованной процедуре.

В этот день все централизованные закупки лекарств перейдут в ведение ДП "Медичні закупівлі", которое будет покупать препараты вместо специализированных международных организаций.

Сегодня упрощенная процедура регистрации входит в пул регуляторных механизмов, что вместе с пост-регистрацией и обеспечивают ту самую конкурентную среду среди фарм-производителей на рынке страны, помогающую снизить цену на лекарства.

Когда создавалось ДП "Медичні закупівлі", с самого начала речь шла об использовании тех же самых регуляторных правил, которые использовались для централизованных закупок международными организациями.

Кроме того, упрощенная процедура регистрации стимулировала фарм-производителей участвовать в украинских торгах.

Производители подчеркивают, что рынок Украины не является для них приоритетным или особо привлекательным, именно из-за зарегулированности, а эти два упрощающих механизма были для них стимулом выхода на торги.

Но в случае принятия поправки №94 это приведет к тому, что рынок будет представлен всего одним продавцом, который в условиях монополии будет диктовать свои цены, в десятки раз превышающие существующие.

Речь идет о препаратах для лечения ВИЧ, туберкулеза, гепатита С и онкозаболеваний.

Мы провели анализ стоимости препаратов от туберкулеза и ВИЧ, которые закупали в 2018 – 2019 годах Министерство здоровья Украины, Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Украины (далее ЦОЗ ДКВС) и Институт фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского.

По результатам проведенного анализа выявлено, что Минздрав закупает препараты дешевле в 3-7 раз, чем ЦОЗ ДКВС и Институт фтизиатрии и пульмонологии.

Вот к этим ценам нас вернет поправка №94.

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Итак, государственное предприятие "Медичні закупівлі" уже не будет владеть этим механизмом после 2022 года, когда полностью возьмет на себя централизованные закупки.Также она ограничивает 2022 годом возможность поставки в рамках централизованных закупок препаратов в иностранной упаковке.

Необходимость перепаковывать в украинскою упаковку увеличит время на поставку и приведет к повышению конечной цены.

Нам кажется, что цены на лекарства сродни стихийному бедствию и не зависят от нашего участия.

Но на них в силах повлиять депутаты Верховной Рады, которые могу отклонить поправку №94 при рассмотрении законопроекта 2538.

Ведь ДП "Медичні закупівлі" должны пользоваться теми же механизмами, которыми пользовались международные организации и которые обеспечили конкурентную среду среди производителей, а следовательно, и снижение цены на лекарства для пациентов.

Это, в свою очередь, обеспечивает экономию бюджетных средств для государства, а для украинских пациентов – повышает их шансы на здоровье и жизнь!

Сергей Дмитриев, директор по политике и адвокации БО "100% Жизни", специально для УП.Жизнь

Титульна світлина Haylight/Depositphotos

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