Чому зобов'язати всіх велосипедистів їздити у шоломах – погана ідея 

Тема безпеки дорожнього руху останнім часом стає все більш актуальною.

Про це заявив Уряд України, а в комітетах Верховної ради активно реєструють законопроекти.

Переглядаючи законопроекти, які зареєстровані чи готуються, спостерігаю тенденцію, що зараз стало "модним" перекладати всю відповідальність на пішоходів, велосипедистів й, взагалі, містян, як користувачів вулиць.

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Не освітлюються належним чином вулиці?

Давайте зобов’яжемо пішоходів та велосипедистів носити світлоповертаючі жилети/ елементи.

Збільшилась кількість ДТП за участю пішоходів?

Давайте запровадимо штрафи для пішоходів за перехід вулиці у стані алкогольного сп’яніння.

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Збільшується кількість ДТП за участю велосипедистів?

Давайте зобов’яжемо носити велосипедистів шоломи та світлоповертаючі жилети!

Перш за все, зазначу, що мова йде не про велосипедистів-спортсменів, а про звичайних дорослих користувачів велосипедом як транспортом.

Шолом – це рекомендований персональний засіб безпеки, а не елемент, від якого має залежати ваше життя.

Якщо сталась ДТП, то перше на що мають звертати увагу поліція, профільні департаменти муніципалітетів, які відповідають за безпеку на дорогах у місті та ЗМІ, це на такі елементи:

дотримання правил дорожнього руху учасниками (зокрема, швидкісного режиму),

наявність інженерних рішень, які формують нашу поведінку на дорогах,

рівень освітленості та видимості на локації.

А не на те, чи ви були у шоломі.

Адже передбачення обов’язкового носіння шолому й, відповідно, санкцій за недотримання норми, призведуть до перекладання відповідальності з поліції та міста на велосипедиста.

Не мав шолома – винен у ДТП.

Світова статистика й численні дослідження також показують залежність між запровадженням обов’язкового носіння шоломів та зменшенням кількості велосипедистів.

Гляньмо на відомий досвід Австралії. Після запровадження обов’язкового носіння шоломів кількість велосипедистів суттєво зменшилась.

В Італії також були спроби запровадити обов’язкове носіння шоломів, проте аналіз досліджень показав, що шкоди від таких "законів" більше, ніж користі.

Навіть Єврокомісія у своїх політиках зазначає, що у нормативних актах можна рекомендувати носити шоломи, але не зобов’язувати.

Також велика кількість досліджень присвячена темі зворотній – збільшенню кількості ДТП у зв’язку з масовим носінням шоломів.

Чому?

Водій, коли бачить велосипедиста у шоломі, вважає, що велосипедист "у безпеці" й поводить себе за кермом агресивніше, ближче під'їжджає до велосипедиста.

Аналогічно поводять себе інколи й велосипедисти – здійснюють значно більше небезпечних маневрів, гадаючи, що надійно "захищені" шоломами.

У яких випадках шолом допомагає?

Якщо їдете дорогою й зіштовхнетесь з авто, яке їде на швидкості до 32 км/год – шолом вам допоможе.

Також він допоможе за умови однонаправленної сили удару на швидкості до 20 км/год, коли ви падаєте з нерухомого велосипеда.

Не вірите?

Гляньте європейські стандарти шоломів і на що вони розраховані.

Кількість країн, які запровадили обов’язкове носіння шоломів (мова про дорослих) досить мала, їх можна порахувати на пальцях.

Як щодо світлоповертаючих елементів?

Це ще один спосіб перекладання відповідальності.

Бути видимими – це добре. Але якщо вас карають за те, що вас недостатньо видно на дорогах через те, що місто не подбало про якісне освітлення, – це перекладання відповідальності.

Ще раз наголошую, що я не проти шоломів чи світлоповертаючих елементів, я проти запровадження обов’язковості їх носіння.

Чим велосипедист відрізняється від пішохода? По статистиці, кількість травм голови у пішохода вища, ніж у велосипедиста.

Я проти перекладання відповідальності!

Хочете дійсно допомогти?

Будуйте велоінфраструктуру як в межах міста, так й позамежами, відокремлюйте велодоріжки, популяризуйте поїздки велосипедом.

Вже доведено, чим більше велосипедистів у місті, тим менше ДТП за участю велосипедистів.

Яна Брик, координаторка роботи по Києву ГО "Асоціація велосипедистів Києва", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина RomanPashkovsky/Depositphotos

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