У вчителів забрали право вибирати підручники для учнів

Наступного навчального року в усіх школах буде один-єдиний підручник з кожного окремого предмету навчання у 7 класі.

Так вирішили чиновники Міністерства освіти і науки.

До чого може призвести таке рішення?

Для семикласників українських шкіл Міністерство освіти та науки оновить повний комплект підручників із 51 назви, а лише 43 підручники.

Що надрукують?

Сім підручників – з історії України, всесвітньої історії, інформатики, кримськотатарської мови для шкіл з українською мовою навчання та української мови для шкіл із польською, румунською та угорською мовами навчання відповідно – оновлять після проведення конкурсного відбору.

Ще 36 підручників видання 2015 року – з української літератури, української, англійської, німецької, французької мов, алгебри, геометрії, географії, фізики та інших – будуть перевидані без проведення конкурсу.

Їх надрукують зі змінами відповідно до чинних навчальних програм і норм нового правопису.

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Які підручники не видаватимуть?

У сьомому класі не буде оновлених підручників з івриту, гагаузької, української, російської мов та літератури для шкіл із навчанням російською мовою.

Не буде польської мови для класів із поглибленим вивченням іноземних мов.

Не буде української мови для шкіл із навчанням молдовською мовою та з кримськотатарської літератури для шкіл із навчанням кримськотатарською мовою.

Усього восьми найменувань.

Хто визначив, які підручники видавати?

Рішення, яка перевидана навчальна література для 7 класу має восени потрапити до шкіл, ухвалили чиновники МОН.

Вони відібрали по одному підручнику з кожного предмета серед тих, які 2015 року мали найвищі наклади.

Чи є рішення МОН слушним?

Практика, за якої не вчителі, а чиновники визначають, які підручники мають використовуватися у навчальному процесі, шкодить насамперед навчальному процесу.

Нинішні семикласники при вивченні шкільних предметів користуються навчальною літературою різних авторів.

Скажімо, українську мову вивчають за сімома підручниками, геометрію – за вісьмома, фізику – за дев’ятьма.

Така варіативність навчальних програм і підручників дозволяє вчителеві формувати освітній процес з урахуванням здібностей та інтересів учнів.

Натомість, отримавши один-єдиний підручник з кожного окремого предмета, учителі багатьох шкіл будуть змушені відкинути власний практичний досвід та опановувати нову авторську концепцію і методику, закладену в підручник.

Обмеження академічної свободи вчителів у виборі підручників негативно вплине на якість освіти.

Учні – замість міцних знань, умінь і навичок – отримають їх фрагментарність, несформованість і втрату зацікавлення предметом.

Зрештою, є ризик того, що частина вчителів, аби нічого не змінювати в навчальному процесі, й далі використовуватимуть старі підручники, а нові – лежатимуть на полицях шкільних бібліотек.

Відтак кошти на перевидання підручників будуть витрачені намарне.

Що варто було би зробити?

У виборі навчальної літератури для школи доцільно покладатися на експертизу вчителів.

Вони краще знають, яким підручником можливо дати учням обов`язкові знання.

Досі у МОН чітко дотримувалися норми статті 54 Закону "Про освіту", яка гарантує вчителеві вільний вибір форм, методів і засобів навчання під час педагогічної діяльності.

Цього року педагоги безпосередньо вибирають, за якими підручниками навчатимуть третьокласників "Нової української школи".

Так само слід довірити вчителям і вибір підручників для навчання учнів 7 класу – з усіх проєктів, які вже 5 років використовуються у навчальному процесі й отримають міністерський гриф.

Педагоги із цим завданням впораються. Досвід у них є: 2018 року вони так само вибирали підручники для 5 класу, які були надруковані з видань з 2013 року без проведення конкурсу.

Вікторія Войціцька, голова правління "Національна Освітня Асоціація", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Dean Hochman/flickr.com

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