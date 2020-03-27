В Украине есть оборудование, которое может ускорить тестирование на коронавирус

Недавно компания Cepheid сообщила о своей сенсационной разработке.

Речь идет о новом тесте Xpert SARS-CoV-2 для диагностики коронавирусной инфекции, который подходит для использования на оборудовании GeneXpert.

В субботу, 21 марта, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило эти тесты – в ближайшее время они будут доступны в США и по всему миру.

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Как ни странно, сейчас туберкулез, которым обременена Украина, может сыграть позитивную роль в борьбе с эпидемией COVID-19.

Дело в том, что у нас усилиями доноров уже установлено специальное оборудование GeneXpert, которое используется для быстрой и точной диагностики туберкулеза.

Оно находится в 34-х противотуберкулезных учреждениях, в 8 СПИД-центрах, в 60-ти больницах "вторички", в учреждениях пенитенциарной системы – в целом по стране около 150 машин.

Это один из самых простых, точных и быстрых методов выявления туберкулеза.

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Но сейчас самое важное, что все установленные в Украине GeneXpert технически готовы для работы с тестом Xpert SARS-CoV-2.

То есть, не нужна полноценная вирусологическая лаборатория, а достаточно машины GeneXpert размером с небольшой чемодан.

Образец – назофарингиальный мазок.

Длительность одного исследования 45 мин, то есть за 8-ми часовой рабочий день 150 машин GeneXpert смогут выполнить 4 тысячи исследований на очень высоком уровне.

Политика Cepheid такова, что для неправительственных, международных организаций и государства действует специальная цена – $19,80 (при вывозе со склада во Франции).

Для дистрибьюторов эта цена значительно возрастает.

Кабмин уже включил эти картриджи в список необлагаемых налогом на ввоз. Так что с учетом доставки каждый картридж будет обходиться около $22.

Сейчас представители стран толпятся на заводе-производителе во Франции, заключая договоры на поставку картриджей.

Каждый день просрочки принятия этого важного решения означает задежку поставок на минимуму неделю.

Нашему правительству нужно очень быстро принимать решение, оформлять документы, закупать тесты через ДП "Медичні закупівлі" (которое даже сейчас не перестает "кошмарить" МОЗ).

В то время, когда ВОЗ рекомендует как можно больше людей охватить тестированием для предотвращения распространения вирусной инфекции, в Украине с начала года обследовано чуть больше 1100 пациентов.

Есть всего одна лаборатория, которая подтверждает диагноз – при Центре общественного здоровья МОЗ Украины, куда свозится биологический материал пациентов из регионов.

Это приводит к недовыявлению случаев коронавируса, несвоевременной постановке диагноза и разумеется, распространению эпидемии.

Сейчас Украина (да и весь мир) как никогда находятся в условиях ограниченных ресурсов. Но выход есть.

Не нужно тратить огромные средства доноров и из государственного бюджета, закупать дорогостоящее оборудования для ПЦР-тестов, когда уже есть Xpert SARS-CoV-2.

Я надеюсь, МОЗ быстро решит вопрос с процедурами закупки, чтобы у граждан Украины были максимальные шансы пережить эту эпидемию.

Промедление не просто смерти подобно – оно и означает смерть для множества пациентов.

Сергей Дмитриев, директор по политике и адвокации БО "100 % Жизни", специально для УП.Жизнь

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