Що робить проти коронавірусу Швейцарія, яка розташована поміж двох вогнів пандемії – Італії та Франції

"Сподіваємось на розуміння жителів та дотримання правил карантину, усіх проконтролювати все одно не можна, тому штрафи і різкі обмеження вирішено не впроваджувати", – так звернулась до швейцарців влада, дозволила збиратись не більше 5 людей на вулиці та 10 вдома.

Швейцарія знаходиться на другому місці, після Іспанії, по кількості хворих на 100 тисяч населення.

На жаль, це високий показник і ставить країну в групу ризику.

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Швейцарія знаходиться на другому місці, після Іспанії

Які є страхи сьогодні й що було, коли усе починалось?

Локація

Найбільше паніки було у регіоні Тічіно – саме він межує з Італією, де у березні масштабно поширювалась епідемія.

Другим по небезпеці був і залишається кантон Во, де ми і живемо, – третина мешканців тут студенти та літні люди, які належать до високої групи ризику.

Тому до цих двох областей прийняли надзвичайні міри.

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Ще з п’ятниці, 13-го березня, закрили місця скупчення людей, в тому навчальні заклади та спортзали.

А через три дні зачинили й магазини – всі, окрім продуктових.

Люди ходять без масок та рукавиць. Гуляють по набережній та годують лебедів.

На набережній групки людей, як і раніше, тільки на безпечній дистанції.

Лікарні

У нашому кантоні знаходиться один з найбільших госпіталів країни – були зроблені прогнози, як потенційно може розвиватись ситуація.

Станом на середину квітня в країні є близько 800 апаратів для вентиляції легень. Нині потреба для пацієнтів з коронавірусом – 500.

А гігант науково-медичної індустрії "Новартіс", з головним офісом у Швейцарії, планує роздати 130 мільйонів доз гідроксид хлорину, який використовується проти малярії і вважається одним з потенційних ліків для лікування коронавірусу.

Я вже перехворіла.

У мене були виражені симптоми: температура, яку я змогла побороти за два дні,

слабкість,

потовиділення,

сильний біль у легенях та вухах,

задуха, але не сильна,

кашель – сильний, такий як при двосторонньому запаленні легень, за моєї пам’яті з дитинства.

Ми вирішили зателефонувати до лікаря.

Нас продіагностувала медсестра, вона була дуже мила і сказала, що це стадія коронавірусу, треба лежати в ліжку та пити багато води.

Рекомендувала за необхідності парацетамол, але сказала, що як немає температури – значить все нормально, організм бореться і поборе, а якщо ставатиме важче – викликати швидку або їхати до госпіталю.

Розмова тривала 15 хвилин, нам порадили не користуватись спільним рушником і не панікувати.

Мені купили сироп від кашлю і я продовжувала режим ліжка. Десь через сім днів я прокинулась здоровою, усе наче рукою зняло.

Магазини і транспорт

Раз на тиждень ми ходимо на закупки.

Попри хвилювання родичів запасів не робили і не будемо.

Працюють тільки продуктові та маленькі лавки (наприклад, зі східними солодощами), аптеки та булочні.

На вході та всередині стоїть велика банка дезінфектора – люди можуть користуватись при потребі.

Дезінфектори доступні й у аптеках – ціна за один від 8 франків, близько 200 гривень за 100 мл.

Дезінфектори у продуктовому магазині

Покупці намагаються тримати дистанцію всередині та особливо біля каси – на підлозі розмежувальні стрілки про рекомендовану відстань 2 метри і час від часу звучать тематичні оголошення.

Правда, не увесь товар доступний – електроприлади, канцелярія, книги чи пасхальні товари недоступні – бо не є товаром першої необхідності. Спочатку в магазині їх замотали плівкою, а потім і взагалі прибрали з полиць.

Ефект туалетного паперу, макаронів та борошна не оминув і Швейцарію – перші тижні на полицях спостерігався дефіцит цих товарів.

Не увесь товар доступний у магазинах

На пошті черги з 15-20 людей.

Транспорт – міжміські потяги, метро та автобуси – працює у скороченому режимі, він майже пустий і люди тримають дистанцію.

Робота

З власного досвіду – неочікувано, але процес рекрутингу не зупинений – інтерв’ю відбуваються по скайпу і навіть присутнє фізичне спілкування.

У багатьох робочі місця збережені, люди працюють з дому, зарплати не урізаються, – це звичайно дуже загально, але здебільшого компанії йдуть назустріч своїм працівникам.

Найголовніше, що держава піклується про малий та середній бізнес.

У перший день карантину виділили 10 мільярдів CHF, потім 20 березня – 40 мільярдів CHF і 3 квітня – 60 мільярдів CHF.

Ці гроші підуть на видачу дешевих кредитів і перенесення дати сплати соціальних внесків та податків, на допомогу туристичному бізнесу.

Для компаній, які займаються культурними заходами – кредити взагалі під 0%.

***

Рекомендації для самоізоляції у консервативній країні – це майже як догми, тому не дивно, що наприкінці четвертого тижня карантину число щоденних захворювань пішло на спад.

У Швейцарії кількість захворювань пішла на спад

Уляна Перескоцька, блогер, YouTube Why Switzerland, спеціально для УП.Життя

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