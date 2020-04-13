Що робить проти коронавірусу Швейцарія, яка розташована поміж двох вогнів пандемії – Італії та Франції

Уляна Перескоцька блогер, YouTube Why Switzerland 
1493
13 квітня 2020

"Сподіваємось на розуміння жителів та дотримання правил карантину, усіх проконтролювати все одно не можна, тому штрафи і різкі обмеження вирішено не впроваджувати", – так звернулась до швейцарців влада, дозволила збиратись не більше 5 людей на вулиці та 10 вдома.

Швейцарія знаходиться на другому місці, після Іспанії, по кількості хворих на 100 тисяч населення.

На жаль, це високий показник і ставить країну в групу ризику.

 Швейцарія знаходиться на другому місці, після Іспанії

Які є страхи сьогодні й що було, коли усе починалось?

Локація

Найбільше паніки було у регіоні Тічіно – саме він межує з Італією, де у березні масштабно поширювалась епідемія.

Другим по небезпеці був і залишається кантон Во, де ми і живемо, – третина мешканців тут студенти та літні люди, які належать до високої групи ризику.

Тому до цих двох областей прийняли надзвичайні міри.

Ще з п’ятниці, 13-го березня, закрили місця скупчення людей, в тому навчальні заклади та спортзали.

А через три дні зачинили й магазини – всі, окрім продуктових.

Люди ходять без масок та рукавиць. Гуляють по набережній та годують лебедів.

На набережній групки людей, як і раніше, тільки на безпечній дистанції.

Лікарні

У нашому кантоні знаходиться  один з найбільших госпіталів країни – були зроблені прогнози, як потенційно може розвиватись ситуація.

Станом на середину квітня в країні є близько 800 апаратів для вентиляції легень. Нині потреба для пацієнтів з коронавірусом – 500.

А гігант науково-медичної індустрії "Новартіс",  з головним офісом у Швейцарії, планує роздати 130 мільйонів доз гідроксид хлорину, який використовується проти малярії і вважається одним з потенційних ліків для лікування коронавірусу.

Я вже перехворіла.

У мене були виражені симптоми:

  • температура, яку я змогла побороти за два дні,
  • слабкість,
  • потовиділення,
  • сильний біль у легенях та вухах,
  • задуха, але не сильна,
  • кашель – сильний, такий як при двосторонньому запаленні легень, за моєї пам’яті з дитинства.

Ми вирішили зателефонувати до лікаря.

Нас продіагностувала медсестра, вона була дуже мила і сказала, що це стадія коронавірусу, треба лежати в ліжку та пити багато води.

Рекомендувала за необхідності парацетамол, але сказала, що як немає температури – значить все нормально, організм бореться і поборе, а якщо ставатиме важче – викликати швидку або їхати до госпіталю.

Розмова тривала 15 хвилин, нам порадили не користуватись спільним рушником і не панікувати.

Мені купили сироп від кашлю і я продовжувала режим ліжка. Десь через сім днів  я прокинулась здоровою, усе наче рукою зняло.

Магазини і транспорт

Раз на тиждень ми ходимо на закупки. 

Попри хвилювання родичів запасів не робили і не будемо.

Працюють тільки продуктові та маленькі лавки (наприклад, зі східними солодощами), аптеки та булочні.

На вході та всередині стоїть велика банка дезінфектора – люди можуть користуватись при потребі.

Дезінфектори доступні й у аптеках – ціна за один від 8 франків, близько 200 гривень за 100 мл.

 Дезінфектори у продуктовому магазині

Покупці намагаються тримати дистанцію всередині та особливо біля каси – на підлозі розмежувальні стрілки про рекомендовану відстань 2 метри і час від часу звучать тематичні оголошення.

Правда, не увесь товар доступний – електроприлади, канцелярія, книги чи пасхальні товари недоступні – бо не є товаром першої необхідності. Спочатку в магазині їх замотали плівкою, а потім і взагалі прибрали з полиць.

Ефект туалетного паперу, макаронів та борошна не оминув і Швейцарію – перші тижні на полицях спостерігався дефіцит цих товарів.

Не увесь товар доступний у магазинах

На пошті черги з 15-20 людей.

Транспорт – міжміські потяги, метро та автобуси – працює у скороченому режимі, він майже пустий і люди тримають дистанцію.

Робота

З власного досвіду – неочікувано, але процес рекрутингу не зупинений – інтерв’ю відбуваються по скайпу і навіть присутнє фізичне спілкування.

У багатьох робочі місця збережені, люди працюють з дому, зарплати не урізаються, – це звичайно дуже загально, але здебільшого компанії йдуть назустріч своїм працівникам.

Найголовніше, що держава піклується про малий та середній бізнес.

У перший день карантину виділили 10 мільярдів CHF, потім 20 березня – 40 мільярдів CHF і 3 квітня – 60 мільярдів CHF.

Ці гроші підуть на видачу дешевих кредитів і перенесення дати сплати соціальних внесків та податків, на допомогу туристичному бізнесу.

Для компаній, які займаються культурними заходами – кредити взагалі під 0%.

***

Рекомендації для самоізоляції у консервативній країні – це майже як догми, тому не дивно, що наприкінці четвертого тижня карантину число щоденних  захворювань пішло на спад.

 У Швейцарії кількість захворювань пішла на спад

Уляна Перескоцька, блогер, YouTube Why Switzerland, спеціально для УП.Життя

Корисно знати:

Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Як виявляють та лікують коронавірус. Розповідь української лікарки з Великої Британії

Масове тестування допоможе контролювати пандемію. Досвід італійського міста

Як один футбольний матч став коронавірусною бомбою

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua

Уляна Перескоцька

Що робить проти коронавірусу Швейцарія, яка розташована поміж двох вогнів пандемії – Італії та Франції

блогер, YouTube Why Switzerland 

Юрій Юзич

8 методів Пласту – Національної скаутської організації України

голова наглядової ради "Пласту"

Володимир Настенко

Як один футбольний матч став коронавірусною бомбою

викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.Богомольця
 63308
Суспільство

Про дистанційне навчання, закінчення навчального року, фінансування та плани: інтерв’ю з очільницею МОН Любомирою Мандзій

Катерина Хорощак
 6834
КУЛЬТУРА

Книжки, "Кайдаші", Середні віки: як письменник Сергій Жадан з донькою карантинять

Іванна Скиба-Якубова
 31931
КУЛЬТУРА

7 детективних серіалів, які заберуть весь ваш вільний час та увагу

Ярослав Підгора-Гвяздовський