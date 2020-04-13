Що робить проти коронавірусу Швейцарія, яка розташована поміж двох вогнів пандемії – Італії та Франції

Уляна Перескоцька блогер, YouTube Why Switzerland 
6146
13 квітня 2020

"Сподіваємось на розуміння жителів та дотримання правил карантину, усіх проконтролювати все одно не можна, тому штрафи і різкі обмеження вирішено не впроваджувати", – так звернулась до швейцарців влада, дозволила збиратись не більше 5 людей на вулиці та 10 вдома.

Швейцарія знаходиться на другому місці, після Іспанії, по кількості хворих на 100 тисяч населення.

На жаль, це високий показник і ставить країну в групу ризику.

Реклама:
 Швейцарія знаходиться на другому місці, після Іспанії

Які є страхи сьогодні й що було, коли усе починалось?

Локація

Найбільше паніки було у регіоні Тічіно – саме він межує з Італією, де у березні масштабно поширювалась епідемія.

Другим по небезпеці був і залишається кантон Во, де ми і живемо, – третина мешканців тут студенти та літні люди, які належать до високої групи ризику.

Тому до цих двох областей прийняли надзвичайні міри.

Реклама:

Ще з п’ятниці, 13-го березня, закрили місця скупчення людей, в тому навчальні заклади та спортзали.

А через три дні зачинили й магазини – всі, окрім продуктових.

Люди ходять без масок та рукавиць. Гуляють по набережній та годують лебедів.

На набережній групки людей, як і раніше, тільки на безпечній дистанції.

Лікарні

У нашому кантоні знаходиться  один з найбільших госпіталів країни – були зроблені прогнози, як потенційно може розвиватись ситуація.

Станом на середину квітня в країні є близько 800 апаратів для вентиляції легень. Нині потреба для пацієнтів з коронавірусом – 500.

А гігант науково-медичної індустрії "Новартіс",  з головним офісом у Швейцарії, планує роздати 130 мільйонів доз гідроксид хлорину, який використовується проти малярії і вважається одним з потенційних ліків для лікування коронавірусу.

Я вже перехворіла.

У мене були виражені симптоми:

  • температура, яку я змогла побороти за два дні,
  • слабкість,
  • потовиділення,
  • сильний біль у легенях та вухах,
  • задуха, але не сильна,
  • кашель – сильний, такий як при двосторонньому запаленні легень, за моєї пам’яті з дитинства.

Ми вирішили зателефонувати до лікаря.

Нас продіагностувала медсестра, вона була дуже мила і сказала, що це стадія коронавірусу, треба лежати в ліжку та пити багато води.

Рекомендувала за необхідності парацетамол, але сказала, що як немає температури – значить все нормально, організм бореться і поборе, а якщо ставатиме важче – викликати швидку або їхати до госпіталю.

Розмова тривала 15 хвилин, нам порадили не користуватись спільним рушником і не панікувати.

Мені купили сироп від кашлю і я продовжувала режим ліжка. Десь через сім днів  я прокинулась здоровою, усе наче рукою зняло.

Магазини і транспорт

Раз на тиждень ми ходимо на закупки. 

Попри хвилювання родичів запасів не робили і не будемо.

Працюють тільки продуктові та маленькі лавки (наприклад, зі східними солодощами), аптеки та булочні.

На вході та всередині стоїть велика банка дезінфектора – люди можуть користуватись при потребі.

Дезінфектори доступні й у аптеках – ціна за один від 8 франків, близько 200 гривень за 100 мл.

 Дезінфектори у продуктовому магазині

Покупці намагаються тримати дистанцію всередині та особливо біля каси – на підлозі розмежувальні стрілки про рекомендовану відстань 2 метри і час від часу звучать тематичні оголошення.

Правда, не увесь товар доступний – електроприлади, канцелярія, книги чи пасхальні товари недоступні – бо не є товаром першої необхідності. Спочатку в магазині їх замотали плівкою, а потім і взагалі прибрали з полиць.

Ефект туалетного паперу, макаронів та борошна не оминув і Швейцарію – перші тижні на полицях спостерігався дефіцит цих товарів.

Не увесь товар доступний у магазинах

На пошті черги з 15-20 людей.

Транспорт – міжміські потяги, метро та автобуси – працює у скороченому режимі, він майже пустий і люди тримають дистанцію.

Робота

З власного досвіду – неочікувано, але процес рекрутингу не зупинений – інтерв’ю відбуваються по скайпу і навіть присутнє фізичне спілкування.

У багатьох робочі місця збережені, люди працюють з дому, зарплати не урізаються, – це звичайно дуже загально, але здебільшого компанії йдуть назустріч своїм працівникам.

Найголовніше, що держава піклується про малий та середній бізнес.

У перший день карантину виділили 10 мільярдів CHF, потім 20 березня – 40 мільярдів CHF і 3 квітня – 60 мільярдів CHF.

Ці гроші підуть на видачу дешевих кредитів і перенесення дати сплати соціальних внесків та податків, на допомогу туристичному бізнесу.

Для компаній, які займаються культурними заходами – кредити взагалі під 0%.

***

Рекомендації для самоізоляції у консервативній країні – це майже як догми, тому не дивно, що наприкінці четвертого тижня карантину число щоденних  захворювань пішло на спад.

 У Швейцарії кількість захворювань пішла на спад

Уляна Перескоцька, блогер, YouTube Why Switzerland, спеціально для УП.Життя

Корисно знати:

Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Як виявляють та лікують коронавірус. Розповідь української лікарки з Великої Британії

Масове тестування допоможе контролювати пандемію. Досвід італійського міста

Як один футбольний матч став коронавірусною бомбою

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1157
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2403
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 19779
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій