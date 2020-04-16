Смачна паска та ковбаска... для веганів

Великодню бути, навіть під час карантину!

Воскресіння природи, відродження Землі не зупинити.

Свято Пасхи, за словами Папи Франциска, це про переміни зі смерті у життя, з ненависті у любов, з помсти в прощення, з війни у мир.

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Світ одностайний у визнанні цих благ, але традиції святкування, символи, якими ми наповнюємо цей день відрізняються у різних країнах.

Для українців сакральним є збір і посвята Великоднього кошика, який став елементом святкування – його часто прикрашають вічнозеленим миртом (символ вічного життя), накривають вишитим рушником, про значення його в українській культурі та говорити зайве, беруть з собою свічку, як згадку про світло надії.

Кожен продукт у кошику – наповнений значенням. Звісно, все обертається навколо теми відродження, зародження життя, добробуту.

Основним з них певно є великодній святковий хліб – паска.

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Смачна паска може вийти і без яєць

Під час випікання її у домі має панувати мир та злагода, не можна поруч сваритись, гримати дверима, кричати.

Момент вимішування тіста руками – теж важливий, всі ми пам’ятаємо, як ще бабця навчала, що так ми передаємо своє тепло майбутній пасці.

Перехід на рослинну дієту – не причина відмовляти собі у всіх цих ритуалах.

Величезну кількість рецептів пасок без продуктів тваринного походження у складі можна знайти в мережі.

Я пропоную рецепт Даші Бакай з "Здорово Їмо":

Рецепт великодньої паски з рослинних складників З вказаної кількості інгредієнтів виходить дві пасочки на форми 9 см (300 г) та 11 см (450 г). Час приготування: 90 хв. Для паски потрібно: банан стиглий — 1 шт;

апельсиновий сік — 50 г;

цедра 1 апельсина;

вода — 210 мл;

олія — 30 г;

цукор — 100 г;

сухофрукти — 50-100 г;

борошно — 250 г;

розпушувач — 10 г;

сіль — 2 г. Для глазурі: цукрова пудра — 50 г;

сік апельсина або лимона — 10-15 г. Процес приготування Розігріваємо духовку до 180С. Родзинки, курагу або інші сухофрукти заливаємо окропом, щоб вони розм’якли. Давимо банан вилкою до однорідності. Додаємо апельсиновий сік, цедру, воду, олію та цукор. Борошно змішуємо з розпушувачем та сіллю, просіюємо в іншу миску. Вливаємо рідку суміш в сухі інгредієнти та ретельно вимішуємо. Сухофрукти потрібно відтиснути, трохи обсушити та додати до тіста. Тепер розкладаємо тісто у форми. Воно підіймається досить гарно, тож можна викладати на 1/2 форми або трохи більше. Випікаємо 50-60 хв. Після того як паски вистигнуть, можна посипати їх цукровою пудрою або помастити глазур’ю. Приготувати її дуже просто: цукрову пудру змішуємо з цитрусовим соком. Тільки слідкуйте за густотою: зарідка глазур просто стече разом з прикрасами. Краще поступово підливати сік по краплі, контролюючи консистенцію.

Окрім того, часто на додачу до звичної кольорової магазинної посипки, використовується у декорі різні зернята (льону, маку, соняшника, гарбуза) – це і корисно, і має трохи більше змісту, бо зерно і є нове життя по своїй суті.

Традиційно у кошик кладуть і писанки та крашанки, зроблені з курячих яєць.

Так, яйце – зародок життя, з цим не посперечаєшся. Та чи обов’язково брати власне яйця?

Чи може цей самобутній символ Великодня бути етичним?

Варіантів безліч, не бійтеся експериментувати. Наприклад, можна вирізьбити красивий писанковий розпис на авокадо чи лимоні, можна придбати дерев’яні форми яєць у магазинах художньої творчості та розмалювати фарбами, а можна напекти пряників потрібної форми й розписати глазур’ю…

Сакральна ж не шкаралупа, а те, який зміст ви вкладаєте у розпис чи фарбування.

Далі – складніше.

Можна вирізьбити красивий писанковий розпис на авокадо

Вудження шинок і ковбас – одна з головних передпасхальних розваг.

М’ясо тварин символізує старозавітних, принесених в жертву, Авелеве ягнятко та вгодоване теля, зарізаних до повернення блудного сина.

Пам’ятати про жертовність важливо, але можна знайти ковбаси, повністю рослинного походження, вироблені без страждань.

Зараз промислове тваринництво обґрунтовано звинувачують у багатьох бідах людства, починаючи від виникнення антибіотико-резистентних бактерій та нових вірусів і закінчуючи впливом на клімат, тож рослинний вибір видається не лише більш етичним, а й більш логічним.

Тим паче, українські виробники робить корисні, смачні й доступні альтернативи.

Молочні продукти, такі як сир і масло вважаються дарами природи, благодаттю.

Та світ такий щедрий на усілякі рослинні дари! Кокосове чи арахісове масло та соєвий "сир" тофу – це теж дари природи, вони корисні й смачні замінники звичної молочної продукції, і зараз їх легко знайти майже в кожному супермаркеті або замовити на онлайн.

До кошика також кладуть корінь хрону.

Тут все очевидно – це сила, коріння, зв’язок з землею та предками. Цей коренеплід крутий не тільки символізмом, а й складом: він багатий на вітаміни та мікроелементи, зокрема на вітамін С, якого так бракує навесні.

Останній обов’язковий елемент: сіль.

Так склалось, що у багатьох культурах, зокрема і нашій, сіль посідає особливе місце.

Ціла галактика, у якій ми живемо, названа на честь дороги по сіль: Чумацький шлях.

Тисячоліття тому сіль була така дорога, що через неї починались бунти й війни.

Про неї є купа приказок і фразеологізмів, найвідоміший з яких "сіль землі". Це біблійний термін, так Христос назвав своїх учнів.

Як бачимо, кожен продукт у кошику сповнений значенням.

Великодній кошик – мікрокосм знаків і символів, і цінність його не у продуктах, а в сенсах, які ми вкладаємо в них.

Багато хто з різних причин (здоров’я, екологія, етика) перестає вживати продукти тваринного походження, але це зовсім не привід відмовлятись від традицій, які приносять вам радість.

Тож смачної вам паски, радісного вам Великодня та будьте здорові!

Олена Баран, активістка ГО "Відкриті Клітки Україна", спеціально для УП.Життя

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