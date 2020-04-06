Карантинный репетитор: полное руководство, как найти и организовать занятия с онлайн-преподавателем

Юлия Колбасова основательница и директор британской образовательной компании Almanax
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6 квітня 2020

Рынок онлайн-репетиторства за считанные дни подскочил до небес.

Очень важно в этот период понять, – как уберечь ребенка от низко компетентных репетиторов, а свой кошелек – от потраченных без результата денег. 

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Как выбрать репетитора?

Принцип "нам самого востребованного" или "самого дорогого" порой может сыграть злую шутку.

На что точно стоит обратить внимание?

1. Какое у человека образование? Почему он репетитор? 

Уточняйте, какой университет и специальность закончил преподаватель. При этом действительно хорошие репетиторы – не обязательно выпускники Оксфорда.

Он стал учителем от призвания и любви к детям? Или же просто не знал, чем заняться? Смотрите на совокупность факторов. 

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2. Специализация и сильные стороны

Прошли времена универсальных учителей. Сейчас у каждого есть сильные стороны, которые могут подойти или не подойти вашему ребенку.

  • кто-то здорово работает с непоседами или детьми, которым сложно концентрироваться;
  • кто-то готовит к экзаменам так, что даже последний двоечник сдает на отлично;
  • кто-то умеет объяснять настолько просто и доступно, что ребенок понимает даже самые сложные физические или математические темы.

Спросите у преподавателя, в чем его преимущество, как он находит подход к ребенку.

3. Техники работы 

Обсудите, как именно репетитор проводит занятия, какие сервисы и инструменты использует.

Как делает так, чтобы ребенок точно понял материал? А если это сложный материал?

4. Характер и личность преподавателя 

Простая логика: репетитор, подходящий усидчивому сыну соседки, может сильно не подойти вашей неусидчивой, чего доброго немотивированной дочке.

Спросите, с какими детьми учитель чаще и лучше всего работает?

Узнайте, какой он человек: процесс или результат, конструктив или нытик?

Хороший репетитор – немного ментор, тренер и мотиватор в одном лице. Если у человека личная жизнь и речь – хаос, как он может мотивировать ребенка?

5. Достижения и результаты 

Уточняйте, какими учениками и их достижениями учитель больше всего гордится.

Спросите о неудачных кейсах и послушайте, чем именно учитель объясняет неудачу. 

6. Уточняющие вопросы 

Хороший репетитор всегда сам задает вопросы, чтобы понять ваши цели и задачи.

Ему или ей важно, с кем предстоит работать и какого результата всем хотелось бы достичь. 

Как организовать занятия?

Я всегда за результат с комфортным процессом, поэтому у нас в организации уроков есть несколько этапов.

Цели. Их должен понимать и ребенок, и родитель, и непосредственно учитель.

Подготовиться к экзамену / улучшить оценку на 2 балла / повторить материал по предмету / улучшить письменный английский и т.д.

Выбор преподавателя. Мы выбираем уже среди своих проверенных, вы можете использовать сервисы-агрегаторы, спросить знакомых или же обратиться к нам в Almanax Tutoring.

Встреча-знакомство или пробный урок. На этом этапе важно понять, подходят ли ребенок и учитель друг другу.

Обязательно спросите у ребенка после занятия, как ему преподаватель, комфортно ли ему/ей рядом с ним?

Проведение урока. Должно быть четко оговорено время, площадка, телефон для экстренной связи, а также оговорены штрафы в случае отмены занятия.

Отчет. Мы требуем от наших репетиторов регулярных отчетов о результатах ребенка, чтобы понимать, что мы не тратим деньги на ветер.

Также учитель всегда озвучиваем нам планы и стратегию дальнейших уроков.

Как контролировать результаты работы?

Чтобы не оказаться посаженным на репетиторскую иглу, важно регулярно видеть результаты работы преподавателя.

Лучше всего на первом занятии провести тестирование знаний ребенка. Тогда у вас перед глазами будет правдивая картина.

Не менее важно регулярно проводить повторное тестирование, чтобы видеть фактический прогресс.

Минимум один раз в месяц получать от тьютора отчет о прогрессе и результатах ребенка. Некоторые будут сопротивляться этому требованию.

Ваша задача, как родителя, объяснять, почему для вас это важно, и настаивать на своем.

Почему не стоит бояться онлайн-уроков?

Многие родители уверены, что онлайн-уроки – это неэффективно, поэтому на период карантина оставляют детей отдыхать.

Однако если понимать особенности работы через интернет, не придется лишать ребенка возможности учиться и развиваться.

1. Онлайн-уроки не менее серьезны, чем обычные встречи один на один.

Современные дети – поколение Инстаграма и Facebook. Они так много времени проводят в сети, что порой онлайн-занятия – единственный способ уговорить ребенка на дополнительные уроки.

2. Интерес можно поддерживать и без личного контакта.

Опытный репетитор может заинтересовать даже по радио.

Если тьютору и его ученику не удалось установить контакт, то дело здесь вовсе не в том, что занятие проходит виртуально. Скорее всего, просто не произошло нужной "химии", ученик и учитель не совпали по ряду других причин.

3. Онлайн-уроки не должны быть дешевле.

Некоторые учителя действительно снижают стоимость занятия по скайпу по одной простой причине – не нужно никуда ехать.

Но! Подготовка занятия онлайн, поиск необходимых источников в электронном виде, оцифровывание материалов тоже занимает много времени.

Плюс ко всему занятия онлайн должны быть досконально спланированы заранее – все должно быть под рукой, чтобы этим можно было поделиться в любой момент.

Поэтому пусть вас не смущает одинаковая стоимость занятий лично и онлайн – в конце концов вы платите за опыт и экспертизу. 

Поэтому вооружитесь нашими рекомендациями и смело организовывайте занятия своим детям онлайн.

У них сейчас предостаточно времени изучить то, до чего раньше не доходили ни руки, ни ноги.

Юлия Колбасова, основательница и директор британской образовательной компании Almanax, основательница онлайн проекта по подбору онлайн преподавателей Almanax Tutors, специально для УП.Жизнь

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