Місія (не)можлива: як закупити захист для медиків від коронавірусу в умовах кризи на ринку

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні постійно росте.

Експерти навперебій прогнозують новий спалах пандемії та невтішні сценарії повернення до жорсткого карантину вже восени.

А у Фонді по боротьбі з COVID-19 залишилось 3,2 млрд грн (5% від загальної суми – ред.) із виділених у квітні 64,7 млрд грн.

Реклама:

Більша частина фонду, а точніше 35 млрд грн, пішла на ремонт доріг.

А не на закупівлю спеціального медичного обладнання для лікарень, що приймають пацієнтів з ковідом; не на збільшення потужностей лабораторій, що проводять тести; не на захист для медичних працівників.

Зібравши ці факти докупи можна зробити дуже не втішний висновок – якщо восени в Україні спалахне COVID-19, то рятувати країну знову муситимуть волонтери.

Адже влада повторює свої помилки, ігнорує можливість повторного спалаху про який голосно говорить весь світ. Хибно думаючи, що криза подолана, лікарні всім забезпечені, а країну можна повертати до звичного життя.

Реклама:

Нагадаємо, взимку 2020 року, коли пандемія охопила Італію, було очевидно, що коронавірус з часом "прийде" в Україну, і до цього треба бути готовим на всіх фронтах.

Проте замість того, щоб подбати про достатню кількість засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для медпрацівників, Україна продавала свої маски, респіратори та інший захист закордон.

Лише 11 березня Кабмін прийняв постанову, яка забороняє експорт медичних виробів під час поширення коронавірусу в країні. Проте така постанова була прийнята запізно, коли в Україні практично не залишилось засобів захисту.

У березні благодійний фонд "Пацієнти України" вирішив не стояти осторонь та допомогти медикам у боротьбі з коронавірусом. Тоді ми зіштовхнувся з дефіцитом та кризою на ринку засобів індивідуального захисту.

На сьогодні лікарні, що приймають хворих на COVID-19, більш-менш забезпечені захистом. Але це не означає, що вся медична система готова до нового спалаху.

Медики зіштовхнулися з дефіцитом та кризою на ринку засобів індивідуального захисту.

Фото AlexShadyuk/Depositphotos

Засоби індивідуального захисту – це розхідний матеріал, тому важливо не лише один раз забезпечити ними медзаклади, а подбати про регулярність поставок, щоб уникнути дефіциту, як це було у березні-квітні.

Окрім того, на передовій залишаються лікарі первинної ланки та екстреної допомоги, які першими контактують з пацієнтом.

Без захисту залишаються спеціалізовані заклади, наприклад, онкодиспансери, які просто мусять виконувати всі норми безпеки, адже для онкохворих супутні хвороби можуть стати смертним вироком.

Лікарні та лабораторії потребують ремонту та переобладнання.

Роботи вистачає, але чомусь влада не хоче її виконувати. Тому ми маємо надію лише на волонтерський рух в Україні!

Як волонтерам закуповувати захисту в умовах кризи?

Пацієнти України закуповують захист для медиків за кошти благодійних внесків від людей та бізнесів.

Ми купуємо маски, респіратори, окуляри\захисні щитки, рукавиці, халати, захисні костюми. Тобто все те, що дозволить врятувати медиків від інфікування.

Також ми купуємо обладнання необхідне для вентиляції легень, маємо плани по ремонту лабораторій, що роблять тести на COVID-19.

На початку нашої ініціативи (кінець березня) ми зосередились на закупках захисту для медиків, адже він був конче необхідний.

Знайти цей захист на ринку було майже нереально. А те, що було в наявності, продавалось за шалені гроші.

Наприклад, респіратори продавались по 120 грн, що в 6 раз дорожче нинішньої ціни.

А хірургічна маска від 16-20 грн, коли сьогодні вона вартує 3,70 грн.

Для того щоб купити захисні костюми на українських заводах потрібно було ставати у чергу та чекати більше місяця.

Ми почали з наповнення бази постачальників. Ми гуглили в інтернеті постачальників, дивились, чи продають той чи інший товар, перевіряли чи купував у них вже хтось.

Далі продзвонювали і уточнювали, чи продають ЗІЗ, за яку ціну, скільки засобів у них є. Окремим пунктом ми уточнювали якість засобів, або іншими словами специфікацію.

Ми орієнтувались на стандарти МОЗ та ВООЗ. Питали у постачальника про наявність документів про якість, перевіряли їх. Лише після цього, якщо підходить ціна, то починали працювати з постачальником.

Виявилось, що не так багато організацій працює за безготівковим розрахунком, тому це також ускладнювало пошуки. А ми, як громадська організація, по договору можемо надсилати лише кошти онлайн.

Весь цей ланцюжок від пошуку, перевірки постачальника та закупівлі відбувався у шаленому темпі.

У березні-квітні всі операції треба було зробити за годину, максимум півтори, інакше ці ЗІЗи викупив би хтось інший.

Нам завжди вдавалось купити все дешевше, ніж пропонується на ринку. Для цього ми постійно моніторили всіх постачальників та аналізували ціни.

Іноді, окрім закупівлі, яку потрібно було провести дуже швидко, виникали й інші закупівельні завдання з зірочкою.

Наприклад, постачальник погодився продати 10 000 респіраторів за 35 гривень, що у квітні була неймовірно вигідною ціною, але за умови, що він не буде їх фасувати.

Тоді команда закупівельників разом з партнером Razom for Ukraine швидко знайшла великий безкоштовний склад, куди завезли всі респіратори, а наші волонтери фасували всі 10 000 респіраторів, щоб сформувати потрібні для лікарень партії.

У квітні ціна 35 гривень за респіратор була неймовірно вигідною.

Фото mihalec/Depositphotos

Всі закупівлі ми проводимо за погодженням з донором. Тобто спочатку ми надаємо інформацію, скільки коштує ЗІЗ.

Коли соціально відповідальний бізнес чи організація погоджує виділену кількість грошей, робимо прорахунок ще раз, адже ціни можуть змінитись.

У березні-квітні ціни на захист змінювались дуже швидко, іноді навіть протягом одного дня.

Після фінального погодження робимо закупівлю, розподіл засобів та доставку до лікарень.

У квітні збільшилась кількість донорів і ми почали об’єднувати закупівлі. Тобто купувати одразу більше ЗІЗів за гроші різних донорів, щоб вийти на кращу ціну.

Набивши руку та налагодивши процес закупівель ми почали допомагати і консультувати інші організації щодо закупівель: допомагали знайти постачальників, супроводжували всі етапи закупівель.

Також у кінці квітня ми почали закуповувати обладнання. Оскільки ми вже налагодили всі процеси, а ринок стабілізувався, ми впровадили повноцінні тендерні процедури.

У травні з вибором постачальників стало набагато простіше. Самих постачальників з’явилось більше, а з червня вони ще й регулюють ціну відповідно до побажань замовника. Якщо на початку у березні респіратори купували по 120 грн, то зараз по 20-30 грн.

За чотири місяці ми змогли закупити 369 858 ЗІЗ, які допомогли забезпечити захистом 8 000 медиків по всій Україні, та 156 одиниць медичного обладнання.

Ми змогли це зробити за допомогою волонтерів, соціально відповідального бізнесу та небайдужих людей.

Сумно, що держава не подбала про це і не діє на випередження.

На жаль, влада досі працює над гасінням пожеж, а не запобігає їм. Тому ми закликаємо всіх не байдужих і далі допомагати та об’єднуватися.

Звісно, ми б не хотіли повторення сценарію, коли медична система в Україні голіруч зустрічала пандемію.

Та спостерігаючи за діями влади ми не маємо надію на кращий сценарій для нас всіх!

Марія Грішина, фінансовий директор благодійного фонду "Пацієнти України" і координаторка ініціативи "Об'єднуємося проти COVID-19", спеціально для УП.Життя

Титульное фото Viacheslav_Petrusha/Depositphotos

Вас также может заинтересовать:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.