Як Свідки Єгови перейшли в онлайн

"Завжди радійте!"

Під такою назвою у 240 країнах світу цього літа пройдуть конгреси, або масові богослужіння, Свідків Єгови.

Як будуть проводитися такі заходи та чому радіти, коли довкола вирує пандемія коронавірусу?

Важко заперечувати, що пандемія внесла корективи у життя кожного. Починаючи з середини березня 2020 року зазнали змін такі важливі сфери нашого життя, як робота, сім’я, відпочинок.

Разом з цим, карантин, запроваджений владою для попередження розповсюдження захворюваності на короновірусну хворобу COVID-19, унеможливив звичний спосіб поклоніння Богу – спільні богослужіння у культових спорудах.

Починаючи з 11 березня 2020 року Свідки Єгови в Україні не збираються разом у своїх культових будівлях, Залах Царства, для проведення спільних богослужінь, а Національний центр у Львові припинив прийом відвідувачів.

Відтоді всі Свідки Єгови проводять релігійні зібрання в колі своєї сім’ї через відеозв’язок, не виходячи зі свого дому.

Також була призупинена проповідницька діяльність від дому до дому та у громадських місцях.

Декілька місяців можна було й "потерпіти", адже літом Свідки Єгови, як завжди, планували провести свої масові богослужіння.

Щоліта, до появи вірусу COVID-19, майже чверть мільйона вірян в Україні заповнювали НСК "Олімпійський", "Металіст", "Арена Львів" та інші стадіони.

Для кожного Свідка Єгови це була довгоочікувана можливість разом зі своїми одновірцями поклонятися Богові.

Але цього року, вперше з 1897 року, Свідки Єгови по цілому світу відмовилися від проведення конгресів, або масових богослужінь, на стадіонах та в орендованих приміщеннях і перенесли цю масштабну щорічну подію на інтернет-платформу.

Проведення всіх богослужінь онлайн – це наша чітка громадянська позиція в сфері охорони здоров’я.

Для цього існують три причини.

По-перше, ми поважаємо владу, дотримуючись її вказівок щодо скупчення людей.

По-друге, цим показуємо, що ми вважаємо життя чимось святим.

По-третє, це є виявом справжньої "любові до ближнього", яку Біблія навчає виявляти один до одного.

Найважливішим в нашому поклонінні є любов до Бога, незалежно від того, де ми перебуваємо фізично.

Онлайн-версія цьогорічного конгресу складається з шести частин, що поступово публікуються на сайті.

Перші чотири вже доступні онлайн, а до кінця серпня на веб-сайті з’являться останні дві частини конгресу, в якому показано, як зберігати радість навіть у важкі часи.

Завдяки тому що ця програма доступна онлайн сотнями мов, зокрема й українською, російською та жестовою мовою, його, ймовірно, відвідає рекордна кількість людей по всьому світу.

Свідки Єгови дуже чекають часу, коли знову зможуть збиратися разом у місцях поклоніння. Та навіть тепер, поки коронавірус встановлює свої правила та змушує весь світ грати за ними, ці люди докладають зусиль, аби дбати не тільки про фізичне, але й про духовне здоров’я.

Саме тому конгрес "Завжди радійте!", безсумнівно, стане своєчасною підтримкою в такий непростий для всього людства період.

Іван Рігер, речник Національного Центру Свідків Єгови, спеціально для УП.Життя

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