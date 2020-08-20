Як Свідки Єгови перейшли в онлайн

"Завжди радійте!"

Під такою назвою у 240 країнах світу цього літа пройдуть конгреси, або масові богослужіння, Свідків Єгови.

Як будуть проводитися такі заходи та чому радіти, коли довкола вирує пандемія коронавірусу?

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Важко заперечувати, що пандемія внесла корективи у життя кожного. Починаючи з середини березня 2020 року зазнали змін такі важливі сфери нашого життя, як робота, сім’я, відпочинок.

Разом з цим, карантин, запроваджений владою для попередження розповсюдження захворюваності на короновірусну хворобу COVID-19, унеможливив звичний спосіб поклоніння Богу – спільні богослужіння у культових спорудах.

Починаючи з 11 березня 2020 року Свідки Єгови в Україні не збираються разом у своїх культових будівлях, Залах Царства, для проведення спільних богослужінь, а Національний центр у Львові припинив прийом відвідувачів.

Відтоді всі Свідки Єгови проводять релігійні зібрання в колі своєї сім’ї через відеозв’язок, не виходячи зі свого дому.

Також була призупинена проповідницька діяльність від дому до дому та у громадських місцях.

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Декілька місяців можна було й "потерпіти", адже літом Свідки Єгови, як завжди, планували провести свої масові богослужіння.

Щоліта, до появи вірусу COVID-19, майже чверть мільйона вірян в Україні заповнювали НСК "Олімпійський", "Металіст", "Арена Львів" та інші стадіони.

Для кожного Свідка Єгови це була довгоочікувана можливість разом зі своїми одновірцями поклонятися Богові.

Але цього року, вперше з 1897 року, Свідки Єгови по цілому світу відмовилися від проведення конгресів, або масових богослужінь, на стадіонах та в орендованих приміщеннях і перенесли цю масштабну щорічну подію на інтернет-платформу.

Проведення всіх богослужінь онлайн – це наша чітка громадянська позиція в сфері охорони здоров’я.

Для цього існують три причини.

По-перше, ми поважаємо владу, дотримуючись її вказівок щодо скупчення людей.

По-друге, цим показуємо, що ми вважаємо життя чимось святим.

По-третє, це є виявом справжньої "любові до ближнього", яку Біблія навчає виявляти один до одного.

Найважливішим в нашому поклонінні є любов до Бога, незалежно від того, де ми перебуваємо фізично.

Онлайн-версія цьогорічного конгресу складається з шести частин, що поступово публікуються на сайті.

Перші чотири вже доступні онлайн, а до кінця серпня на веб-сайті з’являться останні дві частини конгресу, в якому показано, як зберігати радість навіть у важкі часи.

Завдяки тому що ця програма доступна онлайн сотнями мов, зокрема й українською, російською та жестовою мовою, його, ймовірно, відвідає рекордна кількість людей по всьому світу.

Свідки Єгови дуже чекають часу, коли знову зможуть збиратися разом у місцях поклоніння. Та навіть тепер, поки коронавірус встановлює свої правила та змушує весь світ грати за ними, ці люди докладають зусиль, аби дбати не тільки про фізичне, але й про духовне здоров’я.

Саме тому конгрес "Завжди радійте!", безсумнівно, стане своєчасною підтримкою в такий непростий для всього людства період.

Іван Рігер, речник Національного Центру Свідків Єгови, спеціально для УП.Життя

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