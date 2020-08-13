Програма "Доступні ліки" тепер має на 8 препаратів більше – НСЗУ

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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13 серпня 2020

Програма "Доступні ліки" доповнилась 8 лікарськими засобами.

Про це на своїй офіційні сторінці у Facebook повідомляє  Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

"Безоплатних "Доступних ліків" стало більше. Оновлено Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Результати брифінгу НСЗУ 13.08.20.

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12 серпня опубліковано оновлений Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. 

Він містить 264 позиції лікарських засобів, 85 з яких повністю безоплатні для пацієнтів. Це на 8 лікарських засобів більше, ніж було раніше", йдеться у повідомлені. 

 Програма "Доступні ліки" доповнилась 8 лікарськими засобами.

Станом на 13 серпня в оновленому переліку  "Доступних ліків" 264 лікарські засоби:

200 препаратів передбачено для лікування серцево-судинних захворювань;

💊 48 – діабету ІІ типу;

💊 15 – бронхіальної астми;

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💊 1 – для лікування ревматичних хвороб.

В НСЗУ стверджують, що в програму входять ліки як українських виробників – зараз їх 60%, так і іноземних – їх 40%. 

Зокрема, це виробники з таких країн як Угорщина, Німеччина, Румунія, Польща, Швейцарія, Франція, Ізраїль, Індія. 

У переліку - 85 лікарських засобів, які є повністю безоплатними для пацієнтів:

💊 62 лікарські засоби – для лікування серцево-судинних захворювань;

💊 17 – для лікування діабету ІІ типу;

💊 6 – для лікування бронхіальної астми.

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