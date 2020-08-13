Програма "Доступні ліки" тепер має на 8 препаратів більше – НСЗУ

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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13 серпня 2020

Програма "Доступні ліки" доповнилась 8 лікарськими засобами.

Про це на своїй офіційні сторінці у Facebook повідомляє  Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

"Безоплатних "Доступних ліків" стало більше. Оновлено Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Результати брифінгу НСЗУ 13.08.20.

12 серпня опубліковано оновлений Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. 

Він містить 264 позиції лікарських засобів, 85 з яких повністю безоплатні для пацієнтів. Це на 8 лікарських засобів більше, ніж було раніше", йдеться у повідомлені. 

 Програма "Доступні ліки" доповнилась 8 лікарськими засобами.

Станом на 13 серпня в оновленому переліку  "Доступних ліків" 264 лікарські засоби:

200 препаратів передбачено для лікування серцево-судинних захворювань;

💊 48 – діабету ІІ типу;

💊 15 – бронхіальної астми;

💊 1 – для лікування ревматичних хвороб.

В НСЗУ стверджують, що в програму входять ліки як українських виробників – зараз їх 60%, так і іноземних – їх 40%. 

Зокрема, це виробники з таких країн як Угорщина, Німеччина, Румунія, Польща, Швейцарія, Франція, Ізраїль, Індія. 

У переліку - 85 лікарських засобів, які є повністю безоплатними для пацієнтів:

💊 62 лікарські засоби – для лікування серцево-судинних захворювань;

💊 17 – для лікування діабету ІІ типу;

💊 6 – для лікування бронхіальної астми.

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