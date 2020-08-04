"Зробіть свій голос почутим": політикині США та ЄС звернулись до українських жінок через місцеві вибори

Вперше в історії українських виборів гендерна квота – це не формальність, а захищена норма законодавства.

Серед нових вимог до виборчого списку є врахування щонайменше 40% квоти з представництва різних статей.

Іншими словами, вже на місцевих виборах восени, у кожній п’ятірці виборчого списку має бути щонайменше двоє жінок-кандидатів.

Окрім гендерних квот, вкрай важливим залишається допомогти жінкам усвої сили.

Свої поради про те, як мотивувати жінок балотуватися на місцевих виборах, надали політикині США та ЄС під час Українського Жіночого Конгресу, що вперше відбувся в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.

"Прийшов наш час братися за владу"

Одна із дискусійних платформ Конгресу була присвячена місцевим виборам в Україні та питанню збільшення участі жінок у політиці.

Через відеовключення із учасницями конгресу поговорила Доріс Пак, президентка жіночого крила Європейської народної партії.

Вона звернула увагу на те, що в часи пандемії жінки-лідерки справились із новими викликами краще, ніж чоловіки: "Ні Америка, ні Росія, ні Велика Британія.

Але Німеччина, Тайвань, Ісландія, Фінляндія, Норвегія, Нова Зеландія – ними керують жінки".

Німецька політикиня вважає, що саме жінки, повинні бути рушійною силою для більшої поваги до жінок, які несуть тягар пандемії в лікарнях, будинках догляду залітніми людьми, домашньому навчанні дітей, а також працюють вдома.

Доріс Пак відмітила важливість запровадження виборчих квот під час виборів в Україні.

Однак, на її думку, ще багато має бути зроблено. Зокрема, у розв'язані питання балансу між роботою й особистим життям, рівної оплати праці, боротьби з ґендерно-зумовленим насильством.

"Жінки України, ви повинні використати ці місцеві вибори у жовтні, щоби показати свою відданість потребам громади. Ви такі ж хороші, як і чоловіки. Ще краще, бо близькі до свого коріння.

Це майбутнє вашої країни та ваших дітей. Ви можете це зробити! Ви повинні це зробити! Зробіть свій голос почутим!", – додала Доріс Пак, звертаючись до українок.

Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка Європарламенту приєдналася до розмови онлайн зі Страсбургу.

Вона підтвердила брак жінок в український политиці через власний досвід, оскільки працювала з різними проєктами в Україні з 1996 року.

На думку євродепутатки, жінки мають не приймати за належне те, що в них є, боротися і прагнути більшого, створювати союзи, співпрацювати на місцевому та національному рівнях, а також, не забувати про європейську та міжнародну арену.

Щонайменше 40% обраних депутатів мають складати жінки.

Фото ashumskiy/Depositphotos

"Оглядаючись на свою політичну кар'єру, розумію, що завжди так і робила, ніколи не питала чи саме та я людина, яка може це зробити.

З мого досвіду, та розмов з іншими жінками, я помітила, що чимало жінок дуже невпевнені, вони бояться не виправдати власних очікувань, вони ніколи не задоволені своїми зусиллями і це величезна проблема.

Ми завжди хочемо бути ідеальними, найкраще підгтовленими для зустрічі, однак чоловіки ніколи так не хвилюються через це. Чоловіки ніколи не питають чи підходять вони на якусь посаду, вони просто діють, навіть коли вони не мають необхідних навичок для цього.

Тому я думаю, що прийшов наш час братися за владу", – сказала Віола фон Крамон-Таубадель.

На думку депутатки Європарламенту, якщо ми хочем змінити речі на краще в Україні, то це не працюватиме без жінок, які приймають рішення на політичній арені.

Водночас, основу для більшої кількості жінок на посадах уряду та політичного керівництва, на думку фон Крамон-Таубадель, потрібно покласти на місцевому та регіональному рівні.

Важливою частиною обговорення стало відеовключення із США Мішель Макгрорті, старшої менеджерки програми для політичних партій, Національного демократичного інституту в Україні.

Мішель Макгрорті розповіла, що в США існують організації, які фокусуються на залученні жінок до політичного життя. Наприклад, організація в якій вона багато працювала – це "Список Емілі".

Emily's List – це некомерційна організація, яка займається збором коштів для висунення жінок-членів Демократичної партії на керівні посади.

Її "суперником" є організація "Список побажань", яка підтримує жінок-кандидатів від Республіканської партії.

Emily – зовсім не ім'я, як можна було б подумати, а абревіатура образного виразу "Early Money Is Like Yeast" (Ранні гроші працюють як дріжджі).

"Надзвичайно важливо мати такі організації, які сфокусовані саме на жінках.

Існують особливі перешкоди, які постають на шляху жінок-кандидаток та які невідомі чоловікам. Це такі проблеми, як почуття впевненості в собі, впевненості у своїх знаннях і кваліфікаціях.

Ми знаємо, що не існує жодної різниці між знаннями і вміннями жінок і чоловіків-кандидатів. Проблема в тому, що жінки думають, що їм бракує кваліфікації.

Наша мета – це спеціально, цілеспрямовано обирати жінок, проводити різноманітні тренінги та надавати жінкам інструменти, які допоможуть їм досягти успіху", – говорить Мішель Макгрорті.

Вона також розповідає, що в США після виборів 2016 року, коли майже обрали першу жінку-президента, жінки організовували мітинги по всій країні, вони були мобілізовані та підтримували одна одну.

"Після цих виборів ми побачили величезне зростання кількості жінок, які хочуть балотуватися на місцевому рівні.

Хочу сказати, що це надзвичайний час, надзвичайний момент в історії України. Завдяки новим гендерним квотам у вас з’являється унікальний шанс.

Українські жінки повинні скористатися цією можливістю, щоби жінок було більше серед партійних списків", – додала Мішель Макгрорті.

Хоча більша половина 44-мільйонного населення України – це жінки, вони все ще залишаються недопредставленими на усіх рівнях влади.

У Верховній раді лише 21% жінок від загального складу.

В міських, селищних, сільських радах багато депутаток, утім, в обласних радах представництво жінок досі залишається на рівні 15%.

Серед мерів обласних центрів немає жодної жінки.

Чи змінять цю сумну статистику чергові вибори, очевидно, покаже час.

Водночас, вже зараз в Україні почали не тільки більше говорити про залучення жінок до політики, але й реально запровадили механізм для цього.

Чи він спрацює, дізнаємося вже у жовтні.

Єлизавета Кузьменко, журналістка, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина limbi007/Depositphotos

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