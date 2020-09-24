Цифровой шантаж: кто под ударом и как от него уберечься

Никита Кныш эксперт по информационной безопасности
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24 вересня 2020

Сегодня "хакерами" называют всех, кто знает о компьютерах чуть больше, чем сын маминой подруги. Раньше так именовали только специалистов в области информационной безопасности.

В кругах "хакеров" человек, который не создал (придумал) ничего своего, называется "Скрипт Кидди" (англ. Script kiddie) – он пользуется скриптами или программами, разработанными другими, для атаки компьютерных систем и сетей, не понимая механизма их действия.

Предполагается, что скрипт-кидди слишком неопытные, чтобы самим написать свой собственный эксплойт или сложную программу для взлома, и что их целью является лишь попытка произвести впечатление на друзей или получить похвалу от сообществ компьютерных энтузиастов.

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И проблема тут в том, что их стало слишком много – школы закрыты и все они сидят за компьютерами и "взламывают".

Как же эти дети взламывают чужие аккаунты?

Вы были невнимательными, если для вас еще не очевиден ответ на вопрос "как?" – ответ "никак". Вся фишка в том, что взламывать, как правило ничего не нужно. Существует множество сервисов, которые собирают уже взломанные пароли.

Хотите хакерских игрушек для перехвата паролей по Wi-Fi?

Не вопрос, вот вам готовый и настроенный для этого Wi-Fi сниффер (модем) за $99.

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Тоже не проблема хакерский магазинчик ждет вас.

Нужно перехватить СМС? Думаете для этого нужно покупать "дорогостоящие комплексы перехвата"?

В интернете подскажут как собрать все это на коленке за $30-50.

Используя массовый подбор паролей, тупо перебирая все ваши пароли из списка утекших или при помощи простейшего софта такие доморощенные специалисты открывают (взломом это сложно назвать) ваши аккаунты и ищут чем бы там поживится.

Что они ищут?

Цифровые активы – это первое, что интересует злоумышленника.

Если у Вас есть Bitcoin, крипта, PayPal, аккаунты в Steam или даже gift карты от Amazon – это первое, что у вас украдут.

На втором месте банковские логины и логины авторизаций (с куками) в финансовых организациях.

Но и сам ваш аккаунт в соцсети тоже может представлять интерес, так как с него можно слать спам.

Самые низкие слои этих мошенников не побрезгуют и банальными интимными фото, найденными в ваших личных сообщениях с целью шантажа вас или ваших родственников.

Когда аккаунт "выжат" с него можно просто попросить денег в долг у всех друзей.

Что лежит в основе этого нездорового интереса?

Это хорошо поясняет психолог Аксинья Бобруйко, которая специализируется на сексологии:

"Интерес к чужой личной жизни подогревается отсутствием собственной или использованием откровенных сведений о другом человеке в корыстных целях.

Личная жизнь включает в себя различные процессы и виды взаимодействия. В частности, секстинг стал активно использоваться не только подростками, но и взрослыми.

Секстинг – это пересылка фотографий и видео интимного содержания через цифровые средства коммуникации.

Секстинг стал частью первичного флирта и поддержания интереса между участниками. Однако за положительными свойствами секстинга скрывается потенциальная угроза стать жертвой шантажа.

Шантаж – это информационно-психологическое воздействие с целью манипуляции сознанием и действиями жертвы для получения материальной и моральной выгоды. То есть получения выкупа, запугивания и формирование представления о человеке как распутного и неблагонадежного в частности…

Беспечность и желание максимально выгодно продемонстрировать себя снижает порог адекватного восприятия собственных действий, иногда приводит к утечке цифровых активов злоумышленникам".

Основной инструмент психологического воздействия при шантаже – запугивание. Ничто не может так напугать, как обнародование подноготной личной жизни с пикантными подробностями.

"Интимный" шантаж может нанести не только финансовый, но и психологический вред. Урон репутации участников процесса на фото/видео порой несоизмерим с развитием последующих депрессии и паранойи, – отмечает психолог.

Работа с психологом гарантирована. Шантаж негативно воздействует на многие психические процессы такие как: восприятие, мышление, воображение, память, внимание и психическое состояние человека в целом.

То есть человек фактически утрачивает способность нормально жить. Нарушение сна, снижение работоспособности, ухудшение отношений с любимыми – лишь малая часть последствий".

В такой ситуации человек теряет приватность. Он начинает чувствовать себя не защищенным и сразу пытается повысить уровень безопасности вместо того, чтоб начать заботиться о приватности.

А это разные вещи. Недоверие к миру заставляет ограничивать себя в действиях и жить в страхе, что это повториться снова. Так может негативно меняться мироощущение, личностные ценности, приоритеты и даже гражданская позиция.

Выход из сложившейся ситуации всегда есть. Можно написать заявление в полицию и пройти семь кругов позора, можно заплатить шантажисту и жить в ожидании его следующего звонка, можно начать вести закрытый образ жизни или более рассудительно подходить к собственной цифровой безопасности.

Под ударом женщины

Показывать свои интимные фото в отделении полиции – то еще удовольствие.

Люди ищут помощи, а не насмешек от некомпетентных следователей, которые понятия не имеют, что делать в этой ситуации.

Проблема шантажа контентом интимного характера заключается не столько в разоблачении интимной жизни перед близкими, сколько вынужденное засвидетельствованные своих постыдных действий перед правоохранительными органами в случае официального расследования.

В 2019-2020 годах мы констатируем значительный рост количества обращений к нам в hackcontrol.org женщин по вопросам шантажа в киберпространстве.

Каждая жертва такого шантажа, по понятным причинам, сначала хочет обезопасить собственную приватность подписав с нами договор о неразглашении, который недоступен в полиции или любом другом следствии.

Человеку нужно банально помочь смириться с мыслью о временной утрате той самой приватности.
Фото HayDmitriy/Depositphotos

Мы в свою очередь вынуждены привлекать к работе психологов, так как помимо расследования, человеку нужно банально помочь смириться с мыслью о временной утрате той самой приватности.

Мы создаем для пострадавших комфортный барьер в виде психолога между цифровым криминалистом, который задает неприятные вопросы о том, когда, кем и при каких обстоятельствах были сделаны фото или видео, и человеком чью цифровую жизнь он смотрит и рассматривает его цифровую душу, если это можно так назвать.

Выводы

Активная публичная жизнь с фиксацией событий в соцсетях делает вас потенциальной жертвой злоумышленников.

На наш взгляд, это вполне приемлемые риски, при правильном подходе к обеспечению минимального уровня цифровой гигиены.

Тем, кто уже пострадал от шантажа интимными фото я напомню, что по мнению ряда экспертов, около 70% всего трафика в 2015 году – было эротическим контентом.

В мире существует миллионы порносайтов выпускающих сотни тысяч роликов каждый день, и если ваше фото или видео не относится к столь же шокирующему контенту, как видео Алексея Панина, то скорее всего оно потеряется в мире порнографии.

Ранее я уже писал мануал по удалению данных из интернета.

А сегодня хочу представить бесплатное руководство по настройке ваших цифровых активов и форму самопроверки.

Мы собрали лучшие практики отраслевых стандартов и сделали простой гид, который поможет сам оценить уровень собственной цифровой гигиены и настроить свои устройства и аккаунты согласно актуальным отраслевым стандартам кибербезопасности.

Мы планируем развивать и дополнять эту форму и гид по мере обновления стандартов.

Никита Кныш, эксперт по информационной безопасности, специально для УП.Жизнь

Титульна світлина AndrewLozovyi/Depositphotos

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