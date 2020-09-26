Всі за одного: чому важливо підтримувати людей, які змінюють світ

Євгенія Мазуренко директорка Zagoriy Foundation
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26 вересня 2020

Уявіть: серпень 1963 року, Вашингтон, меморіал Лінкольна.

Мартін Лютер Кінг підіймається виголосити промову "Я маю мрію" і тільки набирає повітря у легені, але бачить, що на площі – нікого.

А просто 200 тисяч людей, що збиралися приєднатись до нього на "Марші на Вашингтон за робочі місця і свободу", мали інші справи.

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Хтось вирішив залишитися дома і подивитися телевізор.

Хтось – просто забув, а комусь було відверто ліньки. Мовляв, ну, не вийду один я – сотні інших однаково прийдуть. Але — ні, не прийшли.

Або ось ще. Уявіть собі Леонардо да Вінчі в його майстерні у середині 15 століття: він майструє девайси та винаходи, що здатні змінити інженерію, галузі медицини, озброєння й автомобільну сферу абсолютно повністю.

І от Леонардо демонструє свої ескізи учням і потенційним меценатам, а вони скептично дивляться й говорять: "Ну, не знаємо. Навіщо нам пристрій для польотів? Хіба не можна пройтися пішки?"

Чи першу людину, яка вигадала колесо та прибігла показати його друзям із племені, а ті подивилися на неї, знизили плечима і продовжили тягти каміння по схилу в руках.

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Таких прикладів тисячі – і всі вони мають у висновку одне: навіть найталановитіші візіонери, найсміливіші винахідники, найяскравіші інноватори мало на що здатні без підтримки. Тому втілення у життя нових ідей і сенсів – це одна з найважливіших наших спільних справ.

Люди – тварини, що еволюційно звикли жити гуртом і підтримувати одне одного: від початку це не було про емпатію й альтруїзм, а про те, щоб вижити.

Наші пращури мали дуже практичну зацікавленість у тому, щоб найвправніший мисливець таки забив здобич, а найрозумніший майстер винайшов віз, у якому можна перевозити жінок і дітей усього поселення.

Проте згодом підтримка інших стала ще й культурним і соціальним явищем.

Ми хочемо подобатись іншим, для нас важливо знати, що наші дії схвалюють – в іншому випадку ми швидко втрачаємо зацікавленість і віру в себе.

От, наприклад, ви замислюєтеся про те, аби змінити роботу – ви відчуваєте, що вигоріли зсередини, вас це більше не драйвить. І ви починаєте радитись із близькими, а у відповідь чуєте: "Ну, що ти собі вигадуєш...". Велика ймовірність, що ви дійсно облишите плани знайти роботу й залишитеся там, де вам некомфортно.

А тепер масштабуйте цю ситуацію – уявіть людину, яка могла б змінити світ творчістю, розумом, наснагою, але вона просто не отримала підтримки, коли потребувала її.

Інші люди для нас – це джерело інформації. Завдяки спілкуванню з ними ми розуміємо цінність своїх ідей і зрештою себе – зрозуміло, що самоцінність не має залежати від думки інших, але це не завжди працює так.

Звісно, є історії про людей, яким сказали "ні" сто разів, але вони не здалися – проте таких не так вже й багато.

Лише замисліться, наскільки іншим був би світ, у якому всі не скупилися б на слова любові й захоплення людям, у чию роботу вірять і якими захоплюються.

Тому ми вважаємо своєю метою заохочувати таких людей, і одна з наших задач – знаходити та підтримувати проєкти та ініціативи, реалізація який веде до якісних змін суспільного та культурного життя України.

Саме з цією думкою ми вже втретє в Україні відзначатимемо #ЩедрийВівторок – міжнародний день добрих справ, які об’єднують всю країну.

#ЩедрийВівторок – міжнародний день добрих справ, які об’єднують всю країну

На Щедрий Вівторок ми разом об’єднуємось, щоби робити добрі справи і, таким чином, запускається ланцюгова реакція – добро йде від людини до людини.

І це – приклад того, як підтримка однієї великої ідеї може буквально рятувати життя.

Кажуть, жодна людина – не острів. Це правда: щоб зростати, нам потрібні інші, навіть найбільш усамітненим із нас необхідні оцінка й увага.

І якщо простягати руку тим, хто поруч із тобою забирається на високу гору, вершини можна досягти набагато швидше – і насолодитися запаморочливим краєвидом разом.

Євгенія Мазуренко, директорка Zagoriy Foundation, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина lightsource/Depositphotos

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