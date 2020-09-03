Вчителі і вибори: як Кернес вітав школярів і чому це незаконно

Скоро стартує передвиборча кампанія місцевих виборів.

Однак навіть не дочекавшись її офіційного початку, деякі політичні сили вже почали агітацію, використовуючи для цього старий добрий адмінресурс, а саме – доступ до освітян.

1 вересня у всіх школах та дитсадках мого рідного міста Харкова діти отримали подарунки – полотняні торбинки, а в них блокноти, розмальовки, браслети тощо, а також медичні маски.

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І усе, крім масок (і на тому спасибі) – брендоване логотипом з назвою політичної партії "Блок Кернеса – успішний Харків!".

Саме від неї планує йти на вибори міського голови чинний очільник міста Геннадій Кернес.

1 вересня у всіх школах та дитсадках Харкова діти отримали подарунки від мера

Ці матеріали діти отримали від вчителів під час освітнього процесу – це підтверджують і фото, і навіть очільниця міського департаменту освіти Ольга Деменко.

У інтерв’ю журналісту "Суспільного" пані Деменко розповіла, що класні керівники, які "одностайно підтримують мера міста", передали дітям від мера привітання з першим вересня.

Вона не побачила у цій ситуації жодної проблеми і на питання щодо можливого порушення законодавстві сказала, що усе було цілком в межах закону.

У полотняних торбинках роздавали блокноти, розмальовки, браслети тощо

Втім, мені – як співавторці закону "Про освіту" – так не здається.

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Стаття 31 закону "Про освіту" прямо забороняє зберігання, розміщення і розповсюдження у закладах освіти усіх рівнів реклами, плакатів, подарунків, стендів, листівок, аудіо- чи відеоматеріалів, інших матеріальних чи нематеріальних об’єктів (крім підручників), які містять найменування чи символіку політичних партій (об’єднань), а також зображення, прізвища, імена та по батькові виборних осіб та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, Виборчий кодекс встановлює чіткі строки, у які може вестися передвиборна агітація – наступного дня після дня прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата. Агітація поза цими строками забороняється.

Усі матеріали передвиборної агітації повинні містити інформацію про те, хто і за чий кошт їх виготовив, про тираж, осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.

Крім того, агітаційні матеріали та політичну рекламу заборонено розміщувати в установах та організаціях комунальної форми власності, тобто у закладах освіти також. Ці порушення караються штрафом від 3400 до 5100 гривень.

Також роздавали медичні маски

Головна освітянка Харкова стверджує, що подарунки не є політичною рекламою. Однак закон "Про рекламу" з нею не згоден. У визначенні політичної реклами йдеться про те, що до неї належать також використання символіки або логотипів політичних партій (організацій партій).

Однак навіть якщо прийняти її позицію, Виборчий кодекс у частині шостій статті 57 забороняє роздавати виборцям будь-які подарунки, окрім власне матеріалів передвиборної агітації! Це є підкупом виборців і також карається штрафом, а якщо вартість подарунків перевищує 120 гривень – то узагалі позбавленням волі від 2 до 6 років.

Як не крути, з точки зору закону ці подарунки виглядають як мінімум сумнівно.

Для того, аби офіційно з’ясувати, чи порушила партія "Блок Кернеса – успішний Харків!" закон, я звернулася до служби освітнього омбудсмена, який уповноважений захищати права дітей та освітян, з проханням оцінити цю ситуацію з точки зору освітнього законодавства.

Також написала звернення до Генеральної прокуратури, щоб з’ясувати, чи було порушено виборче законодавство, а також – і це ще важливіше для мене – чи представники місцевої влади не зловживали у цій ситуації своїм службовим становищем.

Власне, усе викладене вище було такою собі передмовою.

Звісно, порушення правил передвиборчої агітації – це гігантська проблема, і українська політика й політики та політикині не зміняться, доки ми не почнемо обирати їх свідомо та за справедливими і прозорими правилами.

Однак використання освітян, учнів і студентів як "ресурсу" у передвиборчих перегонах – ось що мене обурює найбільше.

Дуже складно повірити в пояснення очільниці управління освіти, що вчителі всього міста роздавали продукцію добровільно, без вказівки згори.

І у цих вказівках я бачу насамперед зневагу до вчителів, чию професійну та людську гідність було ображено перетворенням на мимовільних агітаторів під тиском керівництва.

Реформа НУШ передбачає, що вчителі мають виховувати відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

Чи зможуть цю місію виконати вчителі, яких постійно зверху примушують робити щось, що суперечить їх поглядам та засадничим ідеям демократичного суспільства?

Звісно, ніхто не видавав письмового наказу роздавати учням подарунки від політичної партії, і вчителі теоретично могли б відмовитися від незаконних дій.

Утім, досвід десятків років розвинув культуру страху перед високопосадовцями у вчителів. Через це вчителі від виборів до виборів забезпечують обслуговування влади, замість того, щоб навпаки використовувати вибори як спосіб відстоювання своїх інтересів.

Адже якщо люди, котрі навчають наших дітей, не матимуть твердих принципів та не діятимуть відповідно до цінностей вільного, справедливого та демократичного суспільства, ми не лише не матимемо не лише справжнього народовладдя, яке діятиме у кращи інтересах громадян, але й не побачимо справді якісної освіти.

Адже раби не можуть навчити свободі.

Тому я закликаю місцеву владу не робити з освітян рабів, а вихователів, вчителів, викладачів та студентів – пам’ятати про вимоги закону та свої права, і не боятися їх відстоювати.

Інна Совсун, народна депутатка України, ексзаступниця міністра освіти та науки України, спеціально для УП.Життя

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